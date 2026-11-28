Werbung

Mit dem Vortex Evo hat Origin Code die zweite Generation seiner High-End-DDR5-Speichermodule angekündigt. Wie IT Home berichtet, soll zunächst ein Kit mit einer Kapazität von 48 GB (2 × 24 GB) in Schwarz auf den Markt kommen. Die zu Biwin gehörende Marke setzt weiterhin auf selektierte M-Die-Speicherchips von SK hynix, kombiniert diese allerdings mit einem neu entwickelten, kundenspezifischen PCB und einem für hohe Ströme ausgelegten PMIC. Zudem verfügt das Speicherkit über eine AMD-EXPO-ULL-Zertifizierung (Ultra Low Latency).

Im Vergleich zum bereits im September von uns getesteten Origin Code Vortex hat der Hersteller die Timings beider EXPO-Profile weiter gestrafft. Bei 6.000 MT/s ändern sich diese von CL26-36-36-76 auf CL26-35-35-66, während die Spannung mit 1,45 V unverändert bleibt. Beim zweiten EXPO-Profil mit 8.000 MT/s reduziert Origin Code die Timings von CL36-47-47-108 auf CL34-47-47-102, erhöht allerdings auch die Spannung von 1,45 auf 1,5 V. Die reine CAS-Latenz sinkt bei diesem Profil somit von 9 auf 8,5 ns. In unserem Test der ersten Generation erwies sich das DDR5-6000-Profil trotz der geringeren Transferrate in sämtlichen getesteten Spielen als die schnellere Konfiguration.

Auch hinsichtlich der Optik und Kühlung nimmt Origin Code einige Änderungen vor. Die Heatspreader erhalten ein neues Design mit Lasergravuren sowie eine RGB-Beleuchtung. Während das optionale Lüftermodul der ersten Generation noch mit den Heatspreadern verschraubt wurde, setzt Origin Code nun auf einen Schnellverschluss und einen metallischen Lüfterrahmen. In unserem Test konnte die aktive Kühlung die Temperaturen der Speichermodule unter Dauerlast von etwa 63 auf 43 °C reduzieren. Die drei 40-mm-Lüfter machten sich bei hohen Drehzahlen allerdings auch akustisch deutlich bemerkbar. Ob Origin Code mit der Überarbeitung des Kühlkonzepts auch in dieser Hinsicht Verbesserungen erzielen konnte, bleibt abzuwarten.

Angaben zum Preis und zur konkreten Verfügbarkeit des Vortex Evo gibt es bislang nicht. Zum Zeitpunkt unseres Tests im September rief Origin Code für das Vortex-Kit mit einer Kapazität von 48 GB einen Preis von 899 Euro auf. Dieser Preis ist auch aktuell noch gültig.