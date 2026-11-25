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Auf dem OIP Ecosystem Forum im vergangenen Jahr stellte TSMC erstmals die Vorteile moderner Logikfertigungstechnologien für die Base Dies der kommenden HBM-Generationen heraus. Während bei HBM3E noch ein klassischer DRAM-Fertigungsprozess zum Einsatz kommt, erfolgt mit HBM4 der Wechsel auf die N12-Fertigung von TSMC. Für kundenspezifische Varianten von HBM4E (C-HBM4E) stellte TSMC bereits damals die Verwendung der N3P-Fertigung in Aussicht, die unter anderem eine Integration des Speichercontrollers in den Base Die ermöglichen soll.

Auf dem Europe OIP Ecosystem Workshop 2026 hat TSMC nun neben Details zur Fertigung in A14, der Ankündigung einer Ergänzung das PDKs als AI Design Kit (ADK) sowie beispielhaften Systementwürfen für Inferencing-Beschleuniger mit LPDDR5X/6-Speicher durch Cadence auch über die zukünftige Entwicklung beim High Bandwidth Memory gesprochen.

TSMC konkretisiert seine Planungen und gibt an, die für HBM4E angestrebte Datenrate von 16 GBit/s pro Pin auch mit einem in N12 gefertigten Base Die erreichen zu können. Gegenüber den für HBM4 genannten 10 GBit/s entspricht dies einer Steigerung um 60 %, ohne dass ein Wechsel der Fertigungstechnologie erforderlich wäre. Dies dürfte sich auch hinsichtlich der Fertigungskosten positiv auswirken. Die früheren Planungen für einen kundenspezifischen HBM4E mit einem in N3P gefertigten Base Die schließt dies jedoch nicht aus.

Mit HBM5 soll die Datenrate auf 32 GBit/s und mehr steigen. Hierfür sieht TSMC nun den Einsatz der N3P-Fertigung vor. Gegenüber N12 gibt TSMC eine um den Faktor 2,2 höhere Transistorgeschwindigkeit bei einer zugleich von 0,8 auf 0,75 V reduzierten Versorgungsspannung an. Auch hinsichtlich der Effizienz stellt TSMC deutliche Verbesserungen in Aussicht: Das Verhältnis aus Speicherbandbreite und Energieaufwand pro übertragenem Bit soll sich gegenüber HBM4E nahezu verdoppeln.

Gegenüberstellung der HBM-Generationen und Base-Die-Fertigung Merkmal HBM3E HBM4 HBM4E C-HBM4E HBM5 Base-Die-Fertigung DRAM-Prozess N12 N12 N3P N3P Versorgungsspannung 1,1 V 0,8 V 0,8 V 0,75 V 0,75 V Datenrate pro Pin – 10 GBit/s 16 GBit/s – 32+ GBit/s Relative Transistorgeschwindigkeit – 1,0x 1,0x – 2,2x Bandbreite pro Energieaufwand (TB/s/pJ/Bit) – 1,1 1,5 – 2,9

Laut der von TSMC gezeigten Schaubilder (bei uns als KI-generierte Darstellung), sieht man für HBM5 einen Dummy Die vor, der zur Kühlung genutzt wird. Bei SK Hynix hat man dieses Konzept als iHBM vorgestellt, Samsung nennt es "Heat Path Block". Ziel ist eine bessere Wärmeabfuhr über dem PHY des HBM5.

Die Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Base Die für die Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz zukünftiger HBM-Generationen. Während die eigentlichen Speicherchips weiterhin in spezialisierten DRAM-Prozessen gefertigt werden, gewinnt die Logikfertigung bei der Skalierung der Speicherschnittstellen und der Integration zusätzlicher Funktionen an Bedeutung. TSMC kann hier auf unterschiedliche Fertigungstechnologien zurückgreifen und diese entsprechend den Anforderungen an Bandbreite, Energieeffizienz, Funktionsumfang und Fertigungskosten einsetzen.

HBM: Die wachsende Bedeutung der Logikfertigung

Die Entwicklung der kommenden HBM-Generationen zeigt, dass neben der eigentlichen DRAM-Fertigung auch der Base Die zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für die Speicherbandbreite und Energieeffizienz wird. Dass TSMC die für HBM4E angestrebten Datenraten noch in N12 realisieren kann, dürfte insbesondere unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von Vorteil sein. Mit HBM5 und dem Übergang auf N3P gewinnen hingegen die Vorteile moderner Logikfertigungstechnologien weiter an Bedeutung. Hinzu kommt die Möglichkeit, bei kundenspezifischen HBM-Lösungen zusätzliche Funktionen bis hin zum Speichercontroller in den Base Die zu integrieren. Für TSMC eröffnet sich damit die Möglichkeit, über die Fertigung der eigentlichen KI-Beschleuniger und deren Packaging hinaus einen größeren Anteil an der Wertschöpfung der Speichersubsysteme zu übernehmen. Die Grenzen zwischen Speicher- und Logikfertigung verschwimmen damit zunehmend.