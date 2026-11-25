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Auf dem TSMC Europe OIP Ecosystem Workshop in München hat Cadence gezeigt, wie sich LPDDR6 und LPDDR5X mit demselben Speichercontroller und PHY an einen KI-Beschleuniger anbinden lassen. Für ein beispielhaftes SoC mit 36 Speicher-PHYs nennt Cadence 3,1 TB/s Rohbandbreite und 576 GB Kapazität mit LPDDR6. Der Entwurf richtet sich vor allem an Inferenzsysteme, bei denen große Modelle und lange Kontextfenster viel lokalen Speicher erfordern.

Gerade bei der schrittweisen Ausgabe von Tokens, dem sogenannten Decode, muss der Beschleuniger wiederholt Modellgewichte und Daten aus dem KV-Cache lesen. Lange Kontexte und mehrere gleichzeitige Anfragen vergrößern diesen Cache. Die Speicherkapazität bestimmt damit, welche Modelle und Kontextgrößen auf einem Beschleuniger Platz finden. Bei speichergebundener Inferenz beeinflusst die Bandbreite, wie schnell der Beschleuniger die Daten für das nächste Token bereitstellen kann.

Ein PHY für LPDDR6 und LPDDR5X

Cadence kombiniert den Speichercontroller mit einem 48 Bit breiten PHY. Im LPDDR6-Modus unterstützt der Entwurf zwei 24‑Bit‑Kanäle oder vier 12‑Bit‑Subkanäle. Mit LPDDR5X nutzt derselbe PHY zwei 16‑Bit‑Kanäle. Der Speichermodus wird beim Start konfiguriert. Hersteller können damit dasselbe SoC oder Chiplet für unterschiedlich bestückte Systeme verwenden. Cadence nennt für seine Schnittstelle bis zu 14,4 Gbit/s pro Pin mit LPDDR6 und 10,7 Gbit/s pro Pin mit LPDDR5X.

Das Systembeispiel zeigt, wie sich die breitere Anbindung und die höhere Datenrate pro Pin ergänzen. Bei gleicher Anzahl von PHYs stehen mit LPDDR6 50 % mehr Datenleitungen zur Verfügung. Zusammen mit der rund 35 % höheren Datenrate pro Pin ergibt sich rechnerisch etwa die doppelte Rohbandbreite.

Cadence-Systembeispiel mit zwei 24-Bit-Kanälen im LPDDR6-Modus Merkmal LPDDR6 LPDDR5X Datenbreite 48 Bit 32 Bit Kanäle 2 Kanäle mit je 24 Bit 2 Kanäle mit je 16 Bit Unabhängige Lese- und Schreibzugriffe PHY Ein PHY unterstützt alle Betriebsmodi Controller-Kerne 2 × 24 Bit 2 × 16 Bit Burst-Größe 64 Byte (BL24) 32 Byte (BL16) 128 Byte (BL48) 64 Byte (BL32) Protokoll LPDDR6 oder LPDDR5X, beim Systemstart konfigurierbar Systemschnittstellen AXI oder CHI

Zwei 24-Bit-Kanäle: Im zweiten Beispiel bleibt der LPDDR6-Datenpfad insgesamt 48 Bit breit, Cadence bündelt ihn jedoch in zwei Kanälen mit je 24 Bit. Dadurch verdoppelt sich die Burst-Größe pro Kanal gegenüber dem ersten Beispiel auf 64 oder 128 Byte bei gleicher Burst-Länge. Diese Aufteilung eignet sich für Zugriffe auf größere zusammenhängende Datenblöcke. In beiden Beispielen unterstützt derselbe PHY auch LPDDR5X. Das Speicherprotokoll wird beim Systemstart gewählt, und der Speichercontroller bindet über AXI oder CHI an den SoC-internen Interconnect an.

Cadence-Systembeispiel mit vier 12-Bit-Subkanälen im LPDDR6-Modus Merkmal LPDDR6 LPDDR5X Datenbreite 48 Bit 32 Bit Kanäle 4 Subkanäle mit je 12 Bit 2 Kanäle mit je 16 Bit Unabhängige Lese- und Schreibzugriffe PHY Ein PHY unterstützt alle Betriebsmodi Controller-Kerne 4 × 12 Bit 2 × 16 Bit Burst-Größe 32 Byte (BL24) 32 Byte (BL16) 64 Byte (BL48) 64 Byte (BL32) Protokoll LPDDR6 oder LPDDR5X, beim Systemstart konfigurierbar Systemschnittstellen AXI oder CHI

Vier 12-Bit-Subkanäle: Im ersten Beispiel teilt Cadence den 48 Bit breiten LPDDR6-Datenpfad in vier unabhängig ansteuerbare Subkanäle auf. Pro Subkanal lassen sich 32 oder 64 Byte je Burst übertragen (BL24 beziehungsweise BL48). Die Burst-Größen entsprechen damit denen der gezeigten LPDDR5X-Konfiguration, die mit zwei 16-Bit-Kanälen auf insgesamt 32 Bit kommt. Die vier Subkanäle geben dem Controller die Möglichkeit, mehr kleinere Speicheranfragen parallel zu bedienen.

Die Kapazitätsangaben gelten für die von Cadence gewählten Bestückungen. In der Rechnung setzt das Unternehmen pro Speicherbaustein 8 GB für LPDDR5X und 16 GB für LPDDR6 an. Die größere Zahl an Datenleitungen erhöht zugleich den Aufwand, die Signale aus dem Package über die Leiterplatte zum Speicher zu führen.

Neben dem Systementwurf zeigte Cadence Messungen eines in TSMCs N3P gefertigten Testchips. Die Lese- und Schreibaugendiagramme für das angeschlossene LPDDR5X-SOCAMM2-Modul entstanden bei 9,6 Gbit/s pro Pin. Für LPDDR6 zeigte Cadence separat ein Schreibaugendiagramm bei 14,4 Gbit/s. SOCAMM2 bringt LPDDR-Speicher auf ein kompaktes, austauschbares Modul. JEDEC hat im April auch die Entwicklung einer LPDDR6-basierten SOCAMM2-Spezifikation angekündigt.

Ein konkretes Beispiel für LPDDR als lokalen Speicher eines Inferenzbeschleunigers ist die Intel GPU D270, die Intel 2025 unter dem Codenamen Crescent Island ankündigte. Für die eigene luftgekühlte PCIe‑5.0‑Karte auf Basis von Xe3P nennt Intel 160 GB LPDDR5X bei 1,5 TB/s und eine Leistungsaufnahme von 350 W. Partner können laut Intel Varianten mit bis zu 480 GB anbieten. Die Bandbreite der Intel-Karte liegt damit in derselben Größenordnung wie bei Cadences LPDDR5X-Systembeispiel. Cadences LPDDR6-Entwurf zeigt, wie sich diese Bandbreite mit einer breiteren und schnelleren Speicheranbindung weiter erhöhen ließe.

Qualcomms Dragonfly AI200 ist das direkteste Gegenstück zur Intel-GPU D270. Qualcomm kündigte den Inferenzbeschleuniger im Oktober 2025 mit 768 GB LPDDR5X pro Karte an. Ein Rack mit 56 Karten kommt laut Hersteller auf rund 43 TB Speicher und 414 TB/s aggregierte Speicherbandbreite. Schon der ältere Cloud AI 100 Ultra nutzte LPDDR, damals mit 128 GB LPDDR4X und 548 GB/s pro Karte. Auch NVIDIAs Rubin CPX sollte nicht auf HBM, sondern auf GDDR7 setzen. Womöglich aber wurden die Pläne hier schon wieder geändert.