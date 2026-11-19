Werbung

Die JEDEC Solid State Technology Association hat einen ersten Ausblick auf den kommenden DDR6-Speicherstandard gegeben. Dieser soll insbesondere den steigenden Anforderungen von KI-Anwendungen, Rechenzentren und Servern gerecht werden, aber auch in Desktop-PCs und Notebooks zum Einsatz kommen. Gegenüber DDR5 sind deutliche Verbesserungen bei der Speicherbandbreite, Kapazität und Energieeffizienz vorgesehen. Dafür plant die JEDEC neben höheren Datenraten auch einen breiteren Datenbus und eine überarbeitete Speicherarchitektur. Die vorgestellten Eigenschaften sind zunächst Entwicklungsziele und noch keine verabschiedete Spezifikation.

Für DDR6-RDIMMs sieht die JEDEC zunächst Datenraten von 12.800 MT/s vor. Langfristig sollen 14.400 MT/s und mehr erreicht werden. Zum Vergleich zieht die Organisation DDR5 mit bis zu 9.200 MT/s heran. Noch bedeutender ist die Verbreiterung des Datenbusses von 64 auf 96 Bit, was einer Steigerung um 50 % entspricht. Daraus ergibt sich eine theoretische Bandbreite von 153,6 GB/s bei DDR6-12800, während DDR5-9200 auf 73,6 GB/s kommt. Bei DDR6-14400 wären sogar 172,8 GB/s möglich. Rechnerisch würde sich die maximale Bandbreite somit mehr als verdoppeln.

Neue Speicherarchitektur und höhere Kapazitäten

Auch die interne Organisation des Speichers wird überarbeitet. Während DDR5 bereits zwei unabhängige 32-Bit-Subchannels pro Modul verwendet, soll DDR6 eine neue Pseudo-Channel-Architektur erhalten. Diese soll Speicherzugriffe effizienter verteilen und die Auslastung der verfügbaren Bandbreite verbessern. Zusätzlich plant die JEDEC eine Verdopplung der internen Speicherbänke und optimierte Refresh-Mechanismen, um parallele Zugriffe zu erleichtern und Wartezeiten zu reduzieren. Konkrete Angaben zu den Speicherlatenzen fehlen bislang. Eine höhere Bandbreite bedeutet daher nicht zwangsläufig kürzere Zugriffszeiten.

Bei der Speicherkapazität sollen künftig DRAM-Dies mit bis zu 128 Gb beziehungsweise 16 GB unterstützt werden. Gegenüber DDR5 mit maximal 64 Gb entspricht dies einer Verdopplung. Zusammen mit optimierten Verfahren zum Stapeln mehrerer Dies innerhalb eines Packages sollen deutlich höhere Modulkapazitäten möglich werden. Ob dies angesichts der aktuellen Preise im Endkundenbereich eine Rolle spielen wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, wann DDR6 den Markt erreicht und wie sich die Preise bis dahin entwickelt haben. Für die Fehlerkorrektur sind zudem verschiedene ECC-Konfigurationen auf Systemebene vorgesehen, um Zuverlässigkeit, Energiebedarf und Kosten an unterschiedliche Anforderungen anzupassen.

Kürzere Module und höhere Anforderungen an die Plattform

Eine weitere Änderung betrifft den Formfaktor. Die JEDEC stellt für DDR6 eine Modullänge von lediglich 74 mm gegenüber den bislang üblichen 133 mm bei DDR5-DIMMs in Aussicht. Damit würden die Speichermodule rund 44 % kürzer ausfallen und könnten eine höhere Packungsdichte ermöglichen. Untersucht werden verschiedene Bauformen, darunter klassische UDIMMs für Desktop-Systeme, RDIMMs für Server und der kompaktere CAMM-Formfaktor. Ob alle Varianten die kürzere Bauform übernehmen werden, bleibt offen.

Verbesserungen sind auch bei der Energieeffizienz geplant. DDR6 soll eine neue, gegen Masse (VSS) terminierte I/O-Schnittstelle und zusätzliche Stromsparmechanismen erhalten. Ziel ist eine höhere Bandbreite bei sinkendem Energiebedarf pro übertragenem Bit. Konkrete Angaben zu den Betriebsspannungen und zur Leistungsaufnahme macht die JEDEC allerdings noch nicht.

Die höhere Datenrate und der breitere Datenbus stellen zugleich größere Anforderungen an die Speichercontroller und das Mainboard-Design. Zusätzliche Signalleitungen und höhere Übertragungsraten erschweren die Signalintegrität, während kompaktere Module neue Herausforderungen bei der Kühlung mit sich bringen könnten. Auch höhere Plattformkosten sind insbesondere zum Marktstart denkbar. Eine Abwärtskompatibilität zu DDR5 ist nicht zu erwarten.

Insgesamt setzt DDR6 somit nicht ausschließlich auf höhere Datenraten, sondern auf eine umfassende Überarbeitung der Speicherarchitektur. Besonders Server und KI-Anwendungen könnten von der größeren Bandbreite und höheren Speicherkapazität profitieren. Wann erste DDR6-Produkte verfügbar sein werden, lässt die JEDEC allerdings noch offen. Die kommenden Desktop-Plattformen von AMD und Intel werden noch auf DDR5 setzen.