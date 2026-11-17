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Wer gehofft hat, dass sich die Lage bei Arbeitsspeicher bald entspannt, wird laut dem CEO von TeamGroup enttäuscht. Der Hersteller rechnet damit, dass es erst noch richtig eng wird. Im kommenden Jahr könnte es laut TeamGroup-CEO Gerry Chen sogar so weit kommen, dass man Speicher selbst zu hohen Preisen einfach nicht mehr bekommt. Demnach wird nochmals unterstrichen, dass der Peak der Speicherkrise noch lange nicht erreicht ist.

Gerry Chen hat seine Einschätzung bei der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen am 2. November abgegeben, die taiwanesische Economic Daily News hat darüber berichtet. Die kritische Phase sieht er vom vierten Quartal 2026 bis zur Mitte des nächsten Jahres. Seine Aussage dazu ist ziemlich deutlich: Im Moment könne man Speicher noch kaufen, er sei eben nur teuer. Zu einem anderen Zeitpunkt geht aber womöglich auch das nicht mehr, dann hilft selbst Geld nicht weiter.

Die Ursache ist bekannt: KI. Rechenzentren und KI-Server benötigen enorme Mengen Speicher. Samsung, SK Hynix und Micron stecken deshalb immer mehr Fertigungskapazität in HBM, DDR5 und Serverprodukte. Bei DDR4 und anderem Speicher für Endkunden fehlt sie dann.

Bemerkenswert findet Chen vor allem, wie lange die Preise inzwischen schon steigen. Seit rund einem Jahr geht es nach oben. Die Preiszyklen der Branche waren früher deutlich kürzer. Bei manchen Server-Speichern liegen die Spotmarktpreise schon 30 bis 50 % über den Vertragspreisen. Selbst wer das zahlt, bekommt nicht unbedingt zusätzliche Ware.

TeamGroup selbst hat sich durch die Knappheit spürbar verändert. In den ersten neun Monaten 2026 machten Unternehmenskunden 64,6 % des Umsatzes aus, im Vorjahreszeitraum waren es noch 24,6 %. Schlecht geht es dem Hersteller dabei eben nicht: Im dritten Quartal lag die Bruttomarge bei 49,27 %.

Mit einer Wende ist vorerst also nicht zu rechnen. Im vierten Quartal und im ersten Quartal 2027 dürften die Vertragspreise laut TeamGroup noch weiter steigen. Ob es in der zweiten Jahreshälfte besser wird, hängt vor allem davon ab, ob neue Fertigungskapazitäten rechtzeitig in Betrieb gehen können oder nicht.

Für PC-Käufer heißt das unverändert: Arbeitsspeicher bleibt wohl auch im nächsten Jahr teuer. Dass Consumer-RAM komplett vom Markt verschwindet, sagt TeamGroup allerdings nicht. Unangenehm werden könnte es trotzdem für Intel und AMD. Beide sollen im Jahr 2027 neue Prozessorgenerationen bringen, die zwingend auf DDR5-Arbeitsspeicher angewiesen sind. Wer auf eine moderne Plattform umsteigen möchte, kann also nicht mehr auf älteren DDR4-Speicher ausweichen, dessen Preise ebenfalls steigen.

DDR5-Preise: Ein Jahr im Steilflug

Wie drastisch sich der Markt verändert hat, zeigen Zahlen von TrendForce. Bis zum Sommer 2025 kostete ein 16-Gbit-DDR5-Chip im Vertragsgeschäft zweieinhalb Jahre lang zwischen 4 und 6 US-Dollar, ohne große Ausschläge. Ab September 2025 ging es dann steil nach oben. Im Januar 2026 lag der Vertragspreis schon bei rund 30 US-Dollar, im Juni bei etwa 41 US-Dollar. Das ist ungefähr das Siebenfache des Vorjahresniveaus. Am Spotmarkt waren es zuletzt sogar rund 47 US-Dollar. Besonders hektisch war es im Herbst 2025: Damals zahlten Käufer am Spotmarkt zeitweise fast den doppelten Vertragspreis, nur um überhaupt an Chips zu kommen. Inzwischen liegt der Aufschlag wieder bei etwa 17 Prozent. Für eine Entwarnung taugt das aber nicht, denn die Vertragspreise sind kräftig nachgezogen.