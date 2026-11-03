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Im Rahmen des Investor Day hatte Qualcomm Ende Juni dieses Jahres das komplette Aufgebot der Dragonfly-Plattform vorgestellt. Einen zentralen Baustein der Dragonfly-Beschleuniger, bzw. des eigens dafür entwickelten Chips spielt dabei der als High Bandwidth Compute (HBC) bezeichnete Speicher. Diese hat man nun nach eigenen Angaben im Labor validiert und damit den ersten Schritt zur konkreten Umsetzung gemacht.

Mit HBC will Qualcomm im großen Maßstab und erstmals im High-End-Bereich ein sogenanntes In-Memory-Compute umsetzen. Der HBC besteht also nicht nur aus einem reinen Speicher-Stapel mit darunterliegendem Base-Die zur Anbindung an den Speichercontroller im Chip, sondern aus DRAM-Lagen mit einem kleinen Compute-Chip darunter. Bandbreitenintensive Berechnungen sollen direkt in diesem Compute-Chip erfolgen, bevor die Daten dann an den eigentlichen Beschleuniger-Chip übertragen werden.

Qualcomm wünscht, mit dieser Maßnahme gegen die sogenannte Memory Wall anzukämpfen. Diese beschreibt den Umstand, dass nicht mehr zwangsläufig die eigentlichen Berechnungen zum Flaschenhals des Chips werden, sondern die Anbindung des Speichers. Dabei sprechen wir hier in der aktuellen Beschleuniger-Generation von mehreren TB/s.

Für die eigentliche Umsetzung des HBC plant Qualcomm den Einsatz von LPDDR5X-DRAM. Dies soll günstiger und einfacher umzusetzen sein, als die extrem flach geschliffenen DRAM-Lagen zu stapeln. Dennoch kommen auch beim HBC TSV (Through Silicon Vias) zur Verbindung der Lagen zum Einsatz.

Der eigentliche Beschleuniger-Chip und der HBC-Stapel sitzen gemeinsam auf einem organischen Substrat, durch welches die Verbindung erfolgt. Durch die geringeren Anforderungen an diese Verbindung soll ein solches Package deutlich günstiger sein, als dies mit HBM4 der Fall wäre.

Die Kapazität und Bandbreite des HBC verrät Qualcomm zum aktuellen Zeitpunkt bisher nicht. Hinsichtlich der Kapazität will man sich aber an HBM4 orientieren. Demnach sind 24 oder gar 32 GB je HBC-Stapel denkbar.

Für die nun verkündete erste Validierung der Chips verwendete Qualcomm aber nur zwei Lagen LPDDR5X. Für das finale Produkt sollen es dann vier Lagen sein. Hinsichtlich der Bandbreite pro Watt konnte Qualcomm eine mehr als fünffach höhere Energieeffizienz im Vergleich zu HBM4 messen. Die Bandbreite soll 18mal so hoch wie reiner LPDDR5X sein.

Der Dragonfly AI250 soll der erste KI-Beschleuniger von Qualcomm werden, der HBC zum Einsatz bringt. Erste Samples will Qualcomm im ersten Halbjahr 2027 ausliefern. Dann wird man sehen, welche Leistungswerte Qualcomm mit den KI-Beschleunigern erreicht und welchen Einfluss der HBC tatsächlich in der Praxis hat.

Neben dem Serverumfeld plant Qualcomm eine Umsetzung von HBC auch für die Snapdragon-Prozessoren.