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Die chinesische Nachrichtenseite MyDrivers berichtet über eine deutliche Warnung des taiwanischen Speicherherstellers TeamGroup. Demnach könnte sich die ohnehin angespannte Versorgungslage bei DRAM in den kommenden Monaten weiter verschärfen. Der Höhepunkt der Speicherknappheit sei noch nicht erreicht.

Auf einer Investorenveranstaltung am 2. November erklärte TeamGroup, dass sich der aktuelle Speicherzyklus grundlegend von früheren Marktphasen unterscheide. Eine relativ hohe Volatilität am Speichermarkt ließ ich in der Vergangenheit immer wieder beobachten. Die Situation sei nun aber anders: Verantwortlich seien strukturelle Veränderungen in der Branche und eine zunehmende Marktkonzentration sowohl bei den Chipherstellern als auch bei den Modulherstellern.

Für den Endkundenmarkt und demnach jeden, der sich in den kommenden Monaten Arbeitsspeicher anschaffen möchte, erwartet TeamGroup weiterhin deutlich spürbare Auswirkungen. Diese zeigen sich schon seit Monaten und haben unter anderem dazu geführt, dass ein DDR5-Speicherkit (2x 16 GB, 6.000 MT/s, CL30) nicht unter 500 Euro zu bekommen ist. PC-Hersteller stünden wiederum vor dem Problem, dass höhere Speicherpreise die Verkaufspreise kompletter Systeme steigen ließen und dadurch die Nachfrage zusätzlich schwächten.

Einerseits haben die Komponenten- und Modulhersteller also ein Nachfrageproblem, während die RAM-Hersteller direkt (SK hynix, Samsung und Micron) sich vor Aufträgen und vollen Auftragsbüchern nicht retten können.

Besonders relevant ist die Aussage, dass die Produktionskapazitäten für 2027 bereits weitgehend vergeben seien. Eine schnelle Entspannung durch sinkende Nachfrage erscheint unter diesen Voraussetzungen wenig wahrscheinlich. Zudem haben die Speicherhersteller ebenfalls bereits verkündet, dass ihre Kapazitäten für 2027 und darüber hinaus schon weitestgehend ausverkauft sind und langfristige Vereinbarungen sogar bis 2030 gehen.

Das aktuelle Quartal sowie zumindest das erste Halbjahr 2027 werden die Preise also hoch bleiben oder sogar noch steigen. Ob es dann tatsächlich ab Mitte 2027 zu einer Entspannung kommt, wird wohl maßgeblich davon abhängen, wie sich die KI-Nachfrage weiterentwickelt. Der Ausbau der Kapazitäten durch die Speicherhersteller dürfte erst nach 2028 eine relevante Rolle spielen.