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KLEVV hat mit dem CRAS V RGB PRIME eine neue Flaggschiff-Speicherserie vorgestellt. In Anbetracht der preislichen Situation ist dies sicherlich eine interessante Entscheidung. Wie sinnvoll diese letztlich ist, entscheidet der Käufer. Der neue Premium-Speicher der CRAS-V-RGB-PRIME-Serie wird mit Spezifikationen von CL26 bei 6.000 MT/s sowie höheren Taktraten von bis zu 8.000 MT/s bei CL38 erhältlich sein.

Hinsichtlich des Designs setzt KLEVV auf einen Aluminium-Heatspreader im Schwarz-Gold-Look sowie ein Harteloxal-Verfahren in Kombination mit einer speziellen Oberflächenbehandlung, was dem Speicher eine besonders hochwertige Optik verschaffen soll.

Zudem unterstützt die CRAS-V-RGB-PRIME-Serie EXPO-ULL-Profile mit optimierte Sub-Timings, um die Latenz weiter zu senken, was sich letztlich positiv auf die Gesamtleistung des Ryzen-Systems auswirken soll.

Technische Daten der DDR5-Speicherkits Geschwindigkeit Timings Spannung Kapazitäten DDR5-6000 CL26-36-36-76 1,4 V 32 GB (2x 16 GB)

64 GB (2x 32 GB)

128 GB (2x 64 GB) DDR5-6400 CL28-38-38-78 1,4 V 32 GB (2x 16 GB)

64 GB (2x 32 GB)

128 GB (2x 64 GB) DDR5-8000 CL38-48-48-128 1,4 V 32 GB (2x 16 GB)

48 GB (2x 24 GB)

Beim CRAS V RGB PRIME DDR5 setzt KLEVV auf selektierte Speicherchips eines nicht näher genannten südkoreanischen Herstellers, die auch bei hohen Taktraten einen stabilen Betrieb ermöglichen sollen. Zur Sicherstellung einer möglichst breiten Kompatibilität wurden die Speichermodule von vier großen Mainboard-Herstellern getestet und in deren Qualified Vendor Lists (QVL) aufgenommen.

Die integrierte RGB-Beleuchtung lässt sich über ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync und ASRock Polychrome Sync mit weiteren kompatiblen Komponenten synchronisieren.

KLEVV gewährt auf die Speichermodule eine eingeschränkte lebenslange Garantie. Die Markteinführung ist für November 2026 vorgesehen, konkrete Angaben zu Preisen und zur Verfügbarkeit im Handel stehen noch aus.