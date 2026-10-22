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In einem Webinar hat Micron seine Zukunftspläne abermals dargelegt, gibt dabei aber auch einen Einblick in Details, die in dieser Form bisher nicht gegeben wurden. So befindet man sich aktuell im Hochlauf der neuen Fertigung im sogenannten 1δ-Verfahren (1-Delta), welches auf 1γ (1-Gamma) folgen soll. Aktuell in der Entwicklung befindet sich 1ε (1-Epsilon) mit Wafer Bonding. Noch in der frühen Entwicklungsphase ist 1ζ (1-Zeta), wo dann auch High-NA EUV zum Einsatz kommen soll. Komplett neue Technologien müssen für 1η (1-Eta) angedacht werden. Daher spricht Micron hier auch noch von "Pathfinding".

Die beiden letzten Generationen bezeichnet Micron auf seiner Folie als Zeta-Ångström und Eta-Ångström. Das Å steht für Ångström, eine Längeneinheit von 0,1 nm. Diese Bezeichnungen sind allerdings keine konkreten Angaben zur tatsächlichen Strukturgröße.

Der Fokus liegt aber zunächst einmal auf der DRAM-Fertigungsgeneration 1δ (1-Delta) . Die Serienfertigung soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 hochgefahren werden, wobei zunächst der Standort Boise im US-Bundesstaat Idaho im Mittelpunkt steht. Micron spricht von der fünften DRAM-Generation in Folge, mit der das Unternehmen nach eigener Einschätzung die technologische Führung übernehmen bzw. verteidigen will.

Mit der DRAM-Fertigungsgeneration 1δ (1-Delta) will Micron die Speicherdichte gegenüber dem Vorgänger 1γ (1-Gamma) um etwa 25 % steigern. Dadurch können mehr Speicherbits auf derselben Chipfläche untergebracht werden, was die Fertigungskosten pro Bit senken soll. Technologisch setzt Micron auf eine weiterentwickelte EUV-Lithografie mit einer Prozesskontrolle im Ångström-Bereich sowie auf neue Materialien und eine intelligentere Steuerung der Fertigungsanlagen.

Zudem kommt eine optimierte High-k-Metal-Gate-CMOS-Technologie (HKMG) zum Einsatz, die Verbesserungen bei der Leistungsaufnahme und Geschwindigkeit ermöglichen soll. Für zukünftige gestapelte Speicherlösungen sieht Micron außerdem eine weiterentwickelte Through-Silicon-Via-Technologie (TSV) und ein auf die thermischen Anforderungen abgestimmtes Chipdesign vor. Die neue Fertigungsgeneration soll unter anderem die Grundlage für HBM5, vHBM und vEIM sowie kommende DDR-, LPDDR- und Grafikspeicherprodukte bilden.

Die 4F²-Technologie ist (bei Micron) am Ende

Micron hat mehr als 20 Jahre an 4F²-Technologien geforscht und entsprechende Prototypen hergestellt, sieht darin aber keinen langfristig tragfähigen Entwicklungspfad. Entsprecht wechselt die Roadmap für zukünftige Produkte auf 6F².

Der entscheidende Punkt ist die Anordnung der Speicherkondensatoren. Jede klassische DRAM-Zelle besteht aus einem Transistor und einem Kondensator. Micron argumentiert, dass letztlich der Abstand zwischen den Kondensatoren (Capacitor Pitch) die erreichbare Speicherdichte bestimmt und nicht allein die nominelle Grundfläche des Transistors.

Ein 4F²-Transistor kann zwar kompakter angeordnet werden als ein 6F²-Transistor, die Kondensatoren müssen jedoch weiterhin ausreichend Kapazität für eine zuverlässige Datenspeicherung bereitstellen. Wenn sich deren Abstände nicht entsprechend reduzieren lassen, ergibt sich aus der kleineren Transistorfläche kein proportionaler Vorteil für die Speicherdichte.

Interessant ist, dass SK Hynix eine andere Strategie verfolgt. Das Unternehmen präsentierte im Juni 2026 eine 4F²-DRAM-Zelle mit vertikalem Gate, Bitline-Abschirmung und Back-Gate-Struktur. SK hynix sieht darin ausdrücklich eine Möglichkeit, die Skalierungsgrenzen herkömmlicher DRAM-Architekturen zu überwinden.

Micron arbeitet an neuen Packaging-Technologien, um die Speicherbandbreite und Energieeffizienz zukünftiger HBM-Generationen weiter zu verbessern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Erhöhung der Verbindungsdichte zwischen den einzelnen Speicherchips. Dazu sollen die Abmessungen der Through-Silicon Vias (TSVs) und Microbumps weiter reduziert sowie neue Metallisierungstechniken eingesetzt werden. Mit dem sogenannten Hybrid Copper Bonding lassen sich die einzelnen Dies zudem nahezu ohne Zwischenraum direkt miteinander verbinden. Bei der Stapelung von bis zu 16 Speicherlagen sieht Micron eine Kombination aus Microbumps und Hybrid Bonding vor. Ergänzend sind neue Lösungen zur Wärmeabfuhr vorgesehen, darunter Heatspreader über dem physikalischen Interface (PHY), Anpassungen an Vorder- und Rückseite der Chips sowie ein bereits bei der Entwicklung auf die thermischen Anforderungen abgestimmtes Design.

Langfristig will Micron zudem die räumliche Anordnung von Speicher und Recheneinheiten grundlegend verändern. Während bei klassischem HBM die Speicherstapel neben der GPU auf einem gemeinsamen Interposer angeordnet sind, sollen bei Custom-HBM-Lösungen zusätzliche, kundenspezifische Logikfunktionen in den Base-Die integriert werden. Diese können sowohl Aufgaben der Speicherverwaltung als auch Teile der Rechenlogik übernehmen.

Mit Vertical HBM (vHBM) geht Micron noch einen Schritt weiter und sieht vor, den Speicher unmittelbar auf der Recheneinheit zu stapeln. Dadurch verkürzen sich die elektrischen Verbindungswege zwischen Speicher und Prozessor, was höhere Bandbreiten bei gleichzeitig geringerem Energiebedarf ermöglichen soll. Micron verspricht sich davon insbesondere bei KI-Beschleunigern eine höhere Effizienz. Die Integration soll dabei klassische 2,5D-Packaging-Verfahren mit einer vertikalen 3D-Anordnung des Speichers kombinieren. Konkrete Angaben zu den erreichbaren Bandbreiten oder Effizienzgewinnen macht Micron allerdings noch nicht.