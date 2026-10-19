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Neben SK Hynix und Micron gehört Samsung zu den größten Herstellern für High Bandwidth Memory (HBM). Alle drei großen Hersteller buhlen um ihre Kundschaft, namentlich hauptsächlich NVIDIA und AMD.

Die diesjährige Hot-Chips-Konferenz stand im Zeichen des Speicherbooms. Entsprechend nutzten die großen Speicherhersteller die Veranstaltung, um ihre Entwicklungen für kommende HBM-Generationen vorzustellen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Base-Die, dessen Bedeutung Samsung auf der Hot Chips besonders hervorhob.

Neben einem standardkonformen Base-Die, der eine vergleichsweise einfache Integration ermöglichen soll, verfolgen die Hersteller auch einen zweiten Ansatz: Custom-HBM (cHBM) mit einem angepassten Base-Die. Dieser soll es ermöglichen, moderne Fertigungstechnologien gezielt einzusetzen und den verfügbaren Platz auf dem Package effizienter zu nutzen. NVIDIA hat dazu eine eigene Umsetzung namens NVHBM vorgestellt.

Laut der südkoreanischen Seoul Economic Daily soll NVIDIA aber einige Vorgaben machen. So sollen die eigentlichen Speicherchips für den mehrlagigen Aufbau des HBM in der sechsten 10-nm-Generation (1c oder 1γ) hergestellt werden. Der Base-Die aber soll bei TSMC in einem N3-Prozess hergestellt werden müssen. Damit müsste Samsung als eigenständiger Halbleiterhersteller für Speicher- und Logik-Chips bei seinem direkten Konkurrenten die entsprechenden Base-Dies bestellen.

Die Nutzung eines einheitlichen Base-Die reduziert den Validierungs- und Qualifizierungsaufwand für NVIDIA. Dies dürfte es NVIDIA vereinfachen, den Speicher sowohl von Micron, SK Hynix als auch Samsung zu beziehen.

TSMC selbst sprach auf dem OIP-Symposium im vergangenen Jahr bereits über HBM4E beziehungsweise C-HBM4E aus dem eigenen N3P-Prozess. Neben einer weiteren Absenkung der Betriebsspannung von 0,8 auf 0,75 V stellt TSMC eine Verdopplung der Energieeffizienz gegenüber dem derzeitigen DRAM-Prozess in Aussicht.

Eine wesentliche Änderung betrifft zudem die Integration der Speichercontroller: Diese sollen künftig direkt im Base-Die untergebracht werden, anstatt wie bisher Bestandteil des eigentlichen Chips zu sein. Auch das physikalische Interface (PHY) wird dafür speziell auf die neue Architektur zugeschnitten.

Samsung will NVIDIA als Kunden behalten

Die drei großen Speicherhersteller bemühen sich seit Monaten und Jahren darum, NVIDIA als Abnehmer ihrer Speicherlösungen zu gewinnen. Schließlich wollen sie vom aktuellen KI-Boom profitieren. Die gestiegenen Speicherpreise und Margen der Hersteller verdeutlichen, wie lukrativ dieses Geschäft inzwischen geworden ist.

Samsung hatte Berichten zufolge in der Vergangenheit allerdings wiederholt Schwierigkeiten, die Validierung des HBM durch NVIDIA zu bestehen. Dadurch entwickelte sich SK Hynix zu einem der wichtigsten Speicherlieferanten des KI-Hardware-Konzerns. Mit der Entscheidung, den Base-Die bei TSMC fertigen zu lassen, geht Samsung nun einen Kompromiss ein. Gleichzeitig werden laut dem Bericht Zweifel daran geäußert, ob TSMC die benötigten Stückzahlen liefern kann. Dahinter könnte das strategische Kalkül stehen, NVIDIA doch noch dazu zu bewegen, auch Samsung als Auftragsfertiger für den Base-Die in Betracht zu ziehen. Trotz der bislang geringen Auslastung will Samsung seine eigene Logikfertigung nicht aufgeben und könnte sich durch die Fertigung des Base-Dies ein zusätzliches Auftragsvolumen sichern.