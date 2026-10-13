Werbung

Laut TrendForce wird 2027 nicht mehr die Verfügbarkeit von Komponenten das größte Risiko im Notebook-Markt sein, sondern die Frage, wie stark die gestiegenen Kosten die Nachfrage dämpfen. Derzeit rechnet man mit einem Rückgang der weltweiten Auslieferungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Sollten die Preise für DRAM und CPUs jedoch weiterhin hoch bleiben und die Hersteller einen größeren Teil der Mehrkosten an die Kunden weitergeben, könnten die Austauschzyklen noch länger werden – und der Rückgang am Ende im hohen einstelligen Bereich landen.

Im laufenden Jahr haben eine bessere CPU-Versorgung, frühzeitige Einkäufe der Marken und vorgezogene Ersatzkäufe die Auslieferungen noch gestützt. Von einer echten Erholung der Endkundennachfrage kann man dabei allerdings kaum sprechen. Viele Käufe, die eigentlich erst später erfolgt wären, sind bereits vorgezogen worden. Gleichzeitig gehen die günstigeren Bestände zur Neige, sodass die Hersteller die höheren Preise für CPUs, DRAM und SSDs zunehmend direkt zu spüren bekommen. Bei einem typischen Notebook mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 900 US-Dollar machten diese drei Komponenten im dritten Quartal 2026 bereits rund 68 % der Materialkosten aus.

Die Marken stehen damit vor einer schwierigen Abwägung: Preiserhöhungen im Handel riskieren, die Nachfrage weiter zu schwächen. Die Mehrkosten selbst zu tragen, würde die Margen belasten. Und die Spezifikationen zu kürzen – etwa beim Arbeitsspeicher –, um die Kosten zu senken, könnte die Produkte weniger attraktiv machen. Alle drei Ziele – Preis, Ausstattung und Rentabilität – gleichzeitig zu halten, dürfte 2027 kaum möglich sein.

Auch bei der Produktion zeichnet sich ein mögliches Umdenken ab. Viele Hersteller hatten Fertigungskapazitäten außerhalb Chinas aufgebaut, um geopolitische Risiken zu streuen. Bei anhaltend hohen Komponentenpreisen und sofern die Zollbelastung nicht weiter steigt, rücken aber wieder Kosten, eine möglichst vollständige Lieferkette und die operative Effizienz stärker in den Vordergrund. Der Anteil der Notebook-Produktion außerhalb Chinas könnte daher von rund 24 % im Jahr 2025 auf unter 20 % im Jahr 2027 zurückgehen.

Bei den Komponenten selbst dürfte die Lage 2027 ungleichmäßig bleiben. DRAM bleibt weiterhin knapp, weil die KI-Unternehmen weiter ihre Kapazitäten steigern möchten. Bei NAND-Flash könnten sich die Engpässe dagegen in der zweiten Jahreshälfte etwas entspannen. Auch bei anderen Bauteilen wie Leiterplatten, MLCCs und Power-Management-ICs bleibt der Druck hoch – durch Kapazitätsentscheidungen, Rohstoffkosten und geopolitische Faktoren.

Am Ende wird entscheidend sein, wie viel der Mehrkosten die Verbraucher noch mittragen. Gelingt es den Herstellern, die Endpreise durch Anpassungen im Produktmix und bei den Spezifikationen zumindest teilweise abzufedern, könnte der Auslieferungsrückgang im niedrigen einstelligen Bereich bleiben. Werden die höheren Kosten dagegen weitgehend durchgereicht, droht ein stärkerer Einbruch. Wie gut die Marken diesen Spagat zwischen Preis, Ausstattung, Versorgungssicherheit und eigener Rentabilität meistern, wird 2027 maßgeblich über die Stabilität des Notebook-Markts entscheiden.