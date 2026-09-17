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Die Speicherkrise hält weiterhin an und dies merkt man preislich vorrangig bei den Grafikkarten und beim Arbeitsspeicher. Nichtsdestotrotz stellt Micron neue DDR5-RDIMMs für das Server-Segment in Aussicht, die pro Modul satte 512 GB bei schnellen 9.200 MT/s mitbringen. Doch gerade die gesteigerte Speicherkapazität pro Modul verdoppelt den Gesamtspeicherausbau und gerade AMDs neue SP7-Plattform für die Epyc-9006-Prozessoren wird davon profitieren.

Im Mai dieses Jahres haben wir darüber berichtet, dass Micron mit dem Sampling der 256-GB-Module mit 9.200 MT/s begonnen habe, und nun vier Monate später, geht es mit den 512-GB-Modulen weiter. Durch die vertikale Staplung durch Through-Silicon-Vias wurden die DRAM-Dies gestapelt, wodurch die Dichte innerhalb eines DRAM-Packages maximiert werden konnte. So ist eine Verdopplung der Speicherkapazität von 256 auf 512 GB möglich. Bei einer Performancesteigerung um den Faktor 1,4 ist die Effizienz ein weiteres Thema. Denn vier DDR5-RDIMMs mit 128 GB benötigen 44,2 Watt, wohingegen ein Modul mit 512 GB bei 16 Watt liegt. Dies entspricht einer Senkung des Stromverbrauchs von 63,8 %.

Raj Narasimhan, Senior Vice President und General Manager der Cloud Memory Business Unit bei Micron, erwähnte zu diesem Thema:

Micron setze weiter den Takt in der Speichertechnologie und liefere eine neue Klasse ultrahochdichter, leistungsstarker Server-Speicher. Damit könnten Kunden größere Datensätze näher an den Rechenkernen halten. Ein 512-GB-RDIMM ermögliche Multi-Terabyte-Server, unterstütze größere KI- und Datenbank-Workloads, erhöhe die Virtualisierungsdichte und verbessere die Energieeffizienz – alles im bestehenden Server-Fußabdruck. - Raj Narasimhan, Senior Vice President und General Manager der Cloud Memory Business Unit bei Micron

Und gerade mit den neuen Server-Plattformen von AMD und Intel kann man wirklich von Multi-TB-Server sprechen. Logischerweise wird der maximale Speicherausbau von 256 auf 512 GB pro Modul ebenfalls verdoppelt. AMDs kommende Epyc-9006-Prozessoren mit der Zen-6-Architektur auf dem Sockel SP7 können bis zu 8 TB an DDR5-Arbeitsspeicher adressieren. Hierzu sind eben 16 Module mit jeweils 512 GB an Kapazität notwendig und das unter Berücksichtigung des 16-Channel-Interfaces. Kommt ein Dual-Sockel-Mainboard zum Einsatz, sind mit zwei Epyc-9006-CPUs in Summe sogar 16 TB RAM möglich.

Micron arbeitet eng mit AMD und Intel zusammen und beide Hersteller haben mit der Validierung für ihre Server-Plattformen bereits begonnen. Micron hingegen geht davon aus, dass die Massenproduktion der 512-GB-Module in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen wird. Der Preis pro Modul ist zwar noch nicht bekannt, aber es sollte klar sein, dass dieser alles andere als niedrig ausfallen wird.