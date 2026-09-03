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Dummy-Module sind keine neue Erfindung und wer sein System mit vier DIMM-Steckplätzen, aber nur zwei aktiven Speichermodulen optisch aufwerten wollte, konnte bereits auf solche Dummys zurückgreifen. Die hohen Speicherpreise führen inzwischen jedoch zu teils absurden Auswüchsen.

So stellte V-Color schon vor einiger Zeit eine neue Manta-Speicherserie vor. Die Kits sind nominell für den Single-Channel-Betrieb vorgesehen, optisch aber sollen sie eine Dual-Channel-Konfiguration darstellen. Nun ist eines der Kits im deutschen Handel angekommen. Caseking führt das Kit als "V-Color Manta XSky RGB DDR5-6000 RAM, CL28, EXPO - 16 GB Single Channel-Kit,1 x 16 GB, schwarz".

Das Kit mit 16 GB auf einem Modul kostet hier 329,90 Euro.

Die Beschreibung macht klar ersichtlich, dass es sich um ein Single-Channel-Kit handelt. In der Artikelbeschreibung heißt es:

"Zum Set gehören ein vollwertiges 16-GB-Speichermodul und ein optisch passendes Filler-Modul ohne zusätzlichen Arbeitsspeicher. Dadurch bleiben zwei DIMM-Plätze belegt und die RGB-Beleuchtung wirkt symmetrisch, obwohl technisch nur ein Speichermodul arbeitet."

Die Werbung auf der Verpackung darf aber dennoch kritisiert werden. Hier heißt es, es handele sich um ein "1+1 Value Pack". Darunter heißt es: "Speed Booster• Cost Effective • Colorful Makeover".

Die Entwicklung, dass die Speicherhersteller die Module gleich mit einem Dummy kombinieren, ist bedenklich. Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich die angespannte Situation in Kürze auflösen wird. SK Hynix geht beispielsweise davon aus, dass Speicher selbst bis 2030 noch knapp sein wird.