Werbung

Nachdem im Frühsommer der offizielle Startschuss für EXPO Ultra Low Latency, kurz EXPO ULL, gefallen ist und wir uns mit dem Trident Z5 NeoX RGB auch ein erstes DDR5-Kit mit den schärferen Subtimings angeschaut haben, stellt G.Skill heute mit den Flare X5X eine neue Speicherserie vor.

Initial werden die Flare X5X als DDR5-6000 mit Timings von CL36-36-36-76 und einer Kapazität von 32 GB (2x 16 GB) erscheinen. Vermutlich auch, um solche DDR5‑Kits günstiger am Markt anbieten zu können, verzichtet G.Skill bei der neuen Speicherserie auf einen aufwendigen Heatspreader und eine RGB‑Beleuchtung. In einfachem Schwarz gehalten, kommt das Design aber auch sicherlich potenziellen Käufern entgegen, die mit optischen Spielereien wenig anfangen können und den Fokus ohnehin fast ausschließlich auf die Leistung legen.

Nur in dieser einen Variante werden die Flare X5X zunächst erhältlich sein. G.Skill spricht von einer weltweiten Verfügbarkeit in Wellen. Ab wann der deutsche Markt abgedeckt wird, ist daher nicht bekannt. Auch zu den konkreten Preise macht G.Skill keinerlei Angaben.

Aktuell bietet nur G.Skill DDR5-Kits mit EXPO ULL am deutschen Markt. Diese starten allerdings auch erst bei fast 600 Euro. Ob die Flare X5X günstiger zu finden sein werden, wird die Zukunft zeigen.

Preise und Verfügbarkeit G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL36-36-36-76 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 584,00 EUR Zeigen >>