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Auch bei SK Hynix dreht sich alles um HBM. Allerdings lag der Fokus in der Präsentation auf der Hot Chips 2026 nicht so stark auf den Implikationen des Base-Dies, sondern eher auf der Fertigung von HBM4 sowie dem Abführen der Abwärme.

Mit HBM4 steigen nicht nur Bandbreite und Speicherkapazität, sondern auch die Anforderungen an das Packaging deutlich. SK Hynix beschreibt die sechste Generation seines High Bandwidth Memory als größere und komplexere Bauform im Vergleich zu HBM3E. Ursache dafür sind unter anderem die auf 2.048 verdoppelte Zahl der I/O-Anschlüsse sowie eine größere Zahl von Through-Silicon Vias (TSVs) und Micro-Bumps. SK Hynix gibt für HBM4 eine Bandbreite von mehr als 2 TB/s pro Stack und eine um mehr als 40 % verbesserte Energieeffizienz gegenüber der vorherigen Generation an.

Der grundsätzliche Aufbau eines HBM4-Stacks bleibt dem bisherigen HBM-Prinzip treu. Mehrere DRAM-Dies werden vertikal auf einem Base, bzw. Logic Die gestapelt. Dieser Base Die bildet die Schnittstelle zwischen dem Speicherstapel und dem darunterliegenden Silicon Interposer, über den die Verbindung zum Prozessor – etwa einer GPU – erfolgt. Die einzelnen DRAM-Schichten sind über TSVs vertikal miteinander verbunden. Dabei handelt es sich um sehr feine, durch den Siliziumkörper geführte elektrische Verbindungen, die die Daten-, Adress- und Versorgungssignale zwischen den übereinanderliegenden Dies transportieren.

Für HBM4 nennt SK Hynix mehr als 20.000 TSVs sowie 16.148 Base-Micro-Bumps. Die Bauhöhe des eigentlichen Speicherstapels wird mit rund 775 µm angegeben, die Grundfläche mit 12,8 × 11 mm. Gleichzeitig steigt die mögliche Speicherkapazität. In der Präsentation nennt SK Hynix bis zu 48 GB pro HBM4-Stack, wobei 12-High-Stacks für die Produktion und 16-High-Varianten für die Qualifizierung vorgesehen sind. Die hohe Zahl an vertikalen Verbindungen und die geringe Abmessung der Kontaktstrukturen stellen dabei hohe Anforderungen an Fertigungsgenauigkeit, Ausbeute und Zuverlässigkeit.

Eine zentrale Rolle spielt deshalb das Packaging-Verfahren. SK Hynix stellt auf den Folien zwei unterschiedliche Ansätze gegenüber: Thermo-Compression mit Non-Conductive Film (TC+NCF) und Mass Reflow mit Molded Underfill (MR+MUF). Beim klassischen TC-NCF-Verfahren werden die Dies einzeln übereinander positioniert und durch Wärme und Druck miteinander verbunden. Zwischen den Schichten befindet sich ein nicht leitender Film, der gleichzeitig als Verbindungsmaterial dient.

TC-NCF besitzt den Vorteil, dass es vergleichsweise unempfindlich gegenüber der Verformung dünner Dies ist. Mit zunehmender Zahl von Speicherlagen wird der Prozess allerdings aufwendiger, da jeder einzelne Die separat gebondet werden muss. SK Hynix führt deshalb eine geringere Produktivität und einen höheren thermischen Widerstand als Nachteile auf.

Beim von SK Hynix verwendeten MR-MUF-Verfahren werden die Chips dagegen zunächst über die vorhandenen Bumps miteinander verbunden. Beim Mass Reflow werden die Verbindungen durch Aufschmelzen der Kontakte hergestellt. Anschließend wird der Zwischenraum zwischen den Dies mit einem Molded Underfill (MUF) ausgefüllt. Das Material schützt die empfindlichen Verbindungen mechanisch und trägt gleichzeitig zur Wärmeableitung und zur Kontrolle der mechanischen Belastungen innerhalb des Stapels bei.

Ein wesentlicher Vorteil von MR-MUF liegt laut SK hynix in der höheren Produktivität. Anders als beim schichtweisen TC-NCF-Prozess kann der Verbindungs- und Füllprozess effizienter für den gesamten Stack durchgeführt werden. Hinzu kommt ein niedrigerer thermischer Widerstand. Dem stehen eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Chip-Warpage sowie die Herausforderung gegenüber, das Underfill-Material zuverlässig in die immer kleiner werdenden Zwischenräume zwischen den Dies einzubringen. Gerade bei sehr dünnen DRAM-Dies muss das Material gleichmäßig verteilt werden, ohne Hohlräume zu hinterlassen.

SK Hynix setzt MR-MUF bereits seit früheren HBM-Generationen ein und hat das Verfahren für höhere Stack-Höhen weiterentwickelt. Bei HBM3 mit zwölf Dies mussten die DRAM-Chips insbesondere deutlich dünner ausgeführt werden, um die Gesamthöhe des Packages innerhalb der vorgegebenen Grenzen zu halten. Dadurch nahm gleichzeitig die Gefahr einer Verformung der Dies zu. Mit Advanced MR-MUF kombiniert SK Hynix deshalb das eigentliche Underfill-Verfahren mit Maßnahmen zur Kontrolle der Chip-Verformung und mit optimierten Materialien. Das Unternehmen sieht darin einen wesentlichen Faktor für die Serienfertigung von HBM4.

Der Fertigungsablauf beginnt bereits auf Wafer-Ebene. Ausgangspunkt ist der Wafer für den Base beziehungsweise Core Die. In einem ersten Schritt werden die TSV-Strukturen durch Ätzen des Siliziums erzeugt und anschließend mit Kupfer gefüllt. Nach dem TSV-CMP und der Metallisierung der Vorderseite folgen die Prozesse für die Front-Side-Bumps. Anschließend wird der Wafer für die weitere Bearbeitung auf einen temporären Carrier gebondet und von der Rückseite aus so weit gedünnt, bis die TSVs freigelegt werden können.

Auf die Rückseite folgen Passivierung und die Ausbildung der Back-Side-Bumps. Anschließend werden Carrier-Wafer und dünner HBM-Wafer voneinander getrennt und die einzelnen Chips für das anschließende Stacking vorbereitet. SK Hynix bezeichnet den daraus entstehenden Verbund als "Known Good Stacked Die", bzw. KGSD. Die Bezeichnung macht deutlich, dass die gestapelten Dies bereits vor dem endgültigen Einbau in ein Kundensystem getestet werden.

Nach dem Stacking und der Package-Montage folgt ein weiterer KGSD-Test. SK Hynix sieht anschließend eine Singulation sowie eine 6D-Inspektion vor. Bei der Singulation werden die fertigen Einheiten voneinander getrennt. Die zusätzliche Inspektion dient dazu, die Qualität des HBM-Cubes und insbesondere die zahlreichen Verbindungen innerhalb des Stacks zu überprüfen. Erst danach erfolgt die Freigabe des HBM-Cubes für die weitere Integration.

Besonders anspruchsvoll sind dabei vier technologische Bereiche: die Ausbildung der TSVs, die Micro-Bumps, das Dünnen der Wafer und das eigentliche Chip-Stacking. Bei der TSV-Fertigung müssen zunächst hochaspektige Siliziumstrukturen geätzt, mit einer Isolations-, bzw. Barriereschicht versehen und anschließend mit Kupfer gefüllt werden. SK Hynix nennt als kritische Punkte unter anderem die Integrität der isolierenden Schichten, die Qualität der Zwischenlagen und mögliche Kupferkontaminationen.

Bei der Micro-Bump-Fertigung kommt es dagegen vornehmlich auf Prozessgleichmäßigkeit, Ausbeute und langfristige mechanische sowie thermische Zuverlässigkeit an. Je kleiner die Kontakte werden und je größer die Zahl der Verbindungen ist, desto geringer werden die Toleranzen für Positionierung und Höhenunterschiede. Bereits kleine Abweichungen können dazu führen, dass einzelne Verbindungen nicht zuverlässig hergestellt werden.

Auch das Wafer-Thinning ist ein kritischer Prozessschritt. Die DRAM-Dies müssen dünn genug sein, um die gewünschte Zahl von Speicherlagen innerhalb der vorgegebenen Package-Höhe unterzubringen. Gleichzeitig darf die mechanische Stabilität nicht so weit sinken, dass die Dies während der weiteren Verarbeitung brechen oder sich verformen. SK Hynix nennt deshalb unter anderem die Kontrolle der finalen Die-Dicke, Rückstände des temporären Klebers, den Durchsatz sowie die Back-Side-Passivierung als Herausforderungen.

Beim eigentlichen Stacking verschiebt sich der Fokus auf die mechanische Belastung der extrem dünnen Dies, die Kontrolle von Warpage und die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Hinzu kommt die Qualität des Underfills: Das Material muss die engen Zwischenräume vollständig ausfüllen und darf dabei keine Voids oder andere Defekte erzeugen. Gleichzeitig muss die Verbindung zwischen den Dies mechanisch und thermisch dauerhaft belastbar bleiben.

Die Bedeutung dieser Packaging-Technologien nimmt mit jeder HBM-Generation zu. Während bei konventionellem DRAM die einzelnen Speicherchips weitgehend unabhängig voneinander betrachtet werden können, bildet HBM einen hochintegrierten 3D-Speicherstapel, bei dem tausende, bzw. zehntausende vertikale Verbindungen zuverlässig funktionieren müssen. Eine einzelne fehlerhafte Verbindung kann die Funktion eines gesamten Stacks beeinträchtigen.

Für HBM4 kommt hinzu, dass SK Hynix den Base Die gemeinsam mit TSMC weiterentwickelt. Während SK hynix bis HBM3E einen eigenen Prozess für den Base Die nutzte, soll bei HBM4 ein fortschrittlicher Logic-Prozess von TSMC zum Einsatz kommen. Dadurch lassen sich zusätzliche Funktionen auf dem Base Die unterbringen und die Schnittstelle zwischen HBM und dem Host-Prozessor weiter optimieren. Gleichzeitig arbeitet SK Hynix mit TSMC an der Integration des HBM in dessen CoWoS-Packaging, das die HBM-Stacks zusammen mit GPU- oder anderen Logik-Chips auf einem gemeinsamen Interposer verbindet.

Damit zeigt sich bei HBM4 ein grundlegender Trend: Die Leistungssteigerungen entstehen nicht allein durch schnellere DRAM-Zellen. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel aus Speicherfertigung, Base-Die-Technologie, TSVs, Micro-Bumps, Wafer-Thinning, Stacking und thermischem Management. SK Hynix setzt dabei auf die Kombination aus höheren I/O-Zahlen, größeren Stack-Höhen, Advanced MR-MUF und einer weiterentwickelten Base-Die-Technologie. Das Packaging wird damit zu einem ebenso wichtigen Bestandteil der HBM-Entwicklung wie der eigentliche DRAM-Prozess.

iHBM: Wie SK Hynix mit der Abwärme im HBM-Stack umgeht

Mit iHBM verfolgt SK Hynix einen neuen Ansatz beim Wärmemanagement von High Bandwidth Memory (HBM). Hintergrund ist die steigende Leistungs- und Packungsdichte künftiger HBM-Generationen: Mit höheren Transferraten und einer zunehmenden Zahl gestapelter DRAM-Dies steigt auch die thermische Belastung. Besonders kritisch ist dabei nach Einschätzung von SK Hynix der Die-to-Die Physical Layer (D2D PHY), über den der HBM-Basisdie mit dem KI-Beschleuniger kommuniziert. In diesem Bereich konzentriert sich auf vergleichsweise kleiner Fläche besonders viel Verlustleistung.

Genau an diesem Hotspot setzt iHBM an. Während konventionelle HBM-Designs die im Betrieb entstehende Wärme laut SK Hynix primär indirekt über die Core-Dies nach außen abführen, integriert iHBM zusätzliche sogenannte Integrated Cooling Elements (ICE) direkt in den Bereich des D2D PHY. Dabei handelt es sich um ein siliziumbasiertes Material, das elektrisch isolierend und gleichzeitig gut wärmeleitend ist. Die ICE-Elemente bilden innerhalb des HBM-Pakets einen zusätzlichen, gezielt positionierten Wärmepfad. Dadurch soll die Wärme aus dem besonders stark belasteten Bereich schneller in Richtung des darüberliegenden Kühlkörpers, bzw. der Cold Plate abgeführt werden können.

Als wesentlichen Kennwert nennt SK Hynix eine Reduzierung des thermischen Widerstands um mehr als 30 %. Ein niedrigerer thermischer Widerstand erleichtert grundsätzlich die Abfuhr der im Speicher entstehenden Wärme und kann damit dazu beitragen, die Betriebstemperatur unter hoher Last zu reduzieren. Gerade bei KI- und HPC-Anwendungen, bei denen HBM über längere Zeit mit hoher Bandbreite betrieben wird, gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung. Eine bessere thermische Anbindung soll dabei helfen, stabile Betriebsbedingungen auch bei hoher Temperatur und hoher Last aufrechtzuerhalten.

Auch bei der Fertigung soll iHBM auf bestehende Technologien zurückgreifen. SK Hynix setzt auf das bereits etablierte Mass Reflow Molded Underfill (MR-MUF) im Wafer-Level-Packaging. Das soll die Integration der zusätzlichen Kühlkomponenten in einen für die Serienfertigung geeigneten Prozess ermöglichen. Gleichzeitig gibt der Hersteller an, dass die Lösung mit bestehenden System-in-Package-Designs kompatibel bleiben soll, sodass auf Kundenseite keine grundlegende Änderung der Systemarchitektur erforderlich sein soll.

Die Folie ordnet den Ansatz zudem in die unterschiedlichen Strategien der drei großen HBM-Hersteller ein. Samsung setzt demnach auf eine Kombination aus Heat-Path-Block-(HPB)-Kühlung und Hybrid-Copper-Bonding. Dabei werden die Anordnung der Speicher- und Prozessordies verändert und ein Kupfer-Wärmeverteiler möglichst direkt über dem Prozessorkern positioniert. Für diesen Ansatz werden eine Temperaturreduzierung von rund 30 % und eine Verbesserung der thermischen Impedanz um 16 % genannt. Micron verfolgt wiederum einen stärker auf das interne Schaltungsdesign und den Base-Die ausgerichteten Ansatz und gibt eine Verbesserung der Energieeffizienz von mehr als 20 % an.

SK Hynix sieht iHBM insbesondere als Lösung für kommende HBM-Generationen. Der Hersteller hat angekündigt, die Technologie unter anderem für HBM5 vorsehen zu wollen. Damit adressiert iHBM primär Anwendungen, in denen sehr hohe Speicherbandbreite und hohe Leistungsdichte zusammenkommen, etwa KI-Beschleuniger und High-Performance-Computing-Systeme.