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Der erste Tag der diesjährigen Hot-Chips-Konferenz stand ganz im Zeichen des Speicherbooms. Dieser zeigt seit nun fast einem Jahr seine Schattenseiten, denn Speicher wird immer teurer, was zu einer direkten Verteuerung von Arbeitsspeicher und Endgeräten führt, aber auch indirekt einen enormen Preisdruck erzeugt, sodass jegliche Hardware, in der DRAM und NAND zum Einsatz kommt, teurer wird.

Samsung, Micron und SK Hynix sind die drei größten Hersteller für DRAM, der Grundstruktur für den HBM. Alle drei verzeichnen aktuell nicht nur eine enorme Auslastung in der Fertigung von NAND und HBM, sondern planen auch Investitionen von mehreren hundert Milliarden Euro in neue Fertigungsstätten.

Damit wenig verwunderlich ist, dass HBM bzw. der Fahrplan für zukünftige HBM-Generationen und darin angewendete technologische Fortschritte auf der Hot Chips 2026 eine große Rolle spielten. Der erste Präsentationstag gehörte demnach den drei Speicherriesen.

Samsung: Base-Die als wesentliche Weiterentwicklung

Der südkoreanische Hersteller Samsung konzentrierte sich auf die Weiterentwicklung des Base-Die. Im Rahmen des Advanced Packaging und der Integration von HBM4 wird dem Base-Dies eine deutlich wichtigere Rolle zukommen. Der Base-Die wird aber nicht mehr von den Speicherherstellern wie Micron, Samsung und SK Hynix hergestellt werden. Stattdessen sollen moderne Fertigungsverfahren von TSMC zum Einsatz kommen – zumindest für Micron und SK Hynix dürfte dies gelten, während Samsung auch ein eigenes Verfahren einsetzen könnte.

Gegenüberstellung der HBM-Generationen

xPU-Fertigungsverfahren DRAM-Die-Fertigungsverfahren Base-Die-Fertigungsverfahren HBM2 16/12 nm 2x nm 2x nm HBM2E

8/4 nm 1x nm 1x nm HBM3 4 nm 1x nm 1x nm HBM3E 4 nm 1x nm 1x nm HBM4 3 nm 1x nm 4 nm HBM4E

< 3 nm 1x nm 4 nm

Zudem zeigt sich ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Base-Die. So wird es einen standardkonformen Base-Dies geben, der relativ einfach integriert werden kann. Um die modernen Fertigungstechniken und den gegebenen Platz besser nutzen zu können, planen alle Hersteller einen cHBM (Custom-HBM) mit modifiziertem Base-Die.

Laut Samsung wird die Fertigung des DRAM-Dies weiterhin im bekannten Schema geschehen – ein Verfahren der 10-nm-Klasse haben die Hersteller allesamt bereits in Produktion. Beim Base-Die hingegen wird die Fertigung des Base-Die mit HBM4 auf ein gesondertes Verfahren wechseln. Bei Samsung wären dies 4 nm für HBM4 und HBM4E.

TSMC präsentierte Ende 2025 ähnliche Pläne: Der Base-Die für HBM4E, bzw. C-HBM4E soll einen Schritt auf TSMCs N3P-Prozess machen. Neben einer weiteren Absenkung der Spannung von 0,8 auf 0,75 V stellt TSMC eine Verdopplung der Effizienz gegenüber dem aktuellen DRAM-Prozess in Aussicht. Eine weitere Besonderheit ist der Base-Die, der neben der Anbindung des HBM die Speichercontroller integriert, die sich bislang im eigentlichen Chip befinden. Entsprechend kommt beim physikalischen Interface (PHY) eine speziell auf diese Lösung zugeschnittene Implementierung zum Einsatz.

Der Hintergrund ist die zunehmende Bedeutung der Logik innerhalb eines HBM-Stacks. Während bei klassischem, bzw. standardisiertem HBM das B-Die im Wesentlichen die Versorgung, Ansteuerung, Testfunktionen und die physikalische Schnittstelle zum darüberliegenden DRAM bereitstellt, soll diese Fläche bei einem Custom-HBM zusätzlich für kundenspezifische Funktionen genutzt werden. Samsung beschreibt dabei ein Konzept, bei dem der Logikbereich des B-Dies ähnlich einem kleinen System-on-Chip behandelt werden kann. Die darüberliegenden C-Dies, bzw. Core-Dies mit den eigentlichen DRAM-Zellen bleiben dagegen weitgehend standardisiert.

Ein wichtiger Ausgangspunkt für diesen Ansatz ist die Entwicklung von HBM4. Samsung verwendet hier einen fortschrittlichen 1c-DRAM-Prozess für die Speicher-Dies und einen 4-nm-Logikprozess für das Base-Die. Das Unternehmen erreicht damit bei HBM4 bis zu 2.048 I/O-Pins und eine Übertragungsrate von 11,7 Gbit/s pro Pin, mit einer möglichen Skalierung auf bis zu 13 Gbit/s. Pro Stack sind damit bis zu 3,3 TB/s Bandbreite möglich. Gleichzeitig soll die Energieeffizienz gegenüber HBM3E um bis zu 40 % verbessert worden sein.

Für Samsung ist die Verwendung eines modernen Logikprozesses im Base-Die jedoch nicht ausschließlich eine Frage der höheren Geschwindigkeit. Auf den Folien wird als primäres Ziel ausdrücklich die Reduzierung der Leistungsaufnahme genannt. Eine weitere Motivation ist die Verkleinerung der aktiven Fläche. Beide Aspekte hängen eng zusammen: Mit einem fortschrittlicheren Logikprozess lassen sich bestimmte Funktionen mit weniger Transistorfläche und potenziell geringerer Versorgungsspannung implementieren. Gleichzeitig können kürzere Signalwege und eine kleinere PHY-Struktur die Energie pro übertragenem Bit reduzieren.

Besonders deutlich wird dies beim Vergleich der Leistungsaufnahme des Base-Dies und des DRAM-Dies über verschiedene Fertigungsgenerationen. Die von Samsung dargestellte Entwicklung reicht von konventionellem DRAM über 14, 8 und 5 nm bis hin zu 4 nm. Während die Leistungsaufnahme des C-Dies in der Darstellung weitgehend konstant bleibt, sinkt der auf die Logik entfallende Anteil mit fortschreitender Fertigungstechnologie. Der wesentliche Effekt der fortschrittlichen Logikprozesse liegt damit nicht in einer grundlegenden Änderung der DRAM-Zellen, sondern in der effizienteren Implementierung der Logikfunktionen.

Eine weitere Grafik betrachtet die Verbindung zwischen TSV-Bereich und PHY. Bei herkömmlichem HBM nimmt die PHY einen erheblichen Teil des Base-Dies ein. Die physikalische Schnittstelle muss eine große Zahl von Datenleitungen zwischen dem Speicher und dem Host, bzw. dem Logic-Die bereitstellen. Mit steigender Bandbreite und größerer I/O-Zahl wächst entsprechend die Bedeutung dieser Schaltung.

Samsung stellt dem eine D2D-Schnittstelle gegenüber. D2D steht für Die-to-Die und beschreibt eine direkte Verbindung zwischen zwei Chips. Im Custom-HBM-Konzept soll die klassische HBM-PHY teilweise durch eine entsprechende D2D-Schnittstelle ersetzt werden, die auf einem modernen Logikprozess umgesetzt wird. Dadurch kann die für die PHY benötigte Fläche deutlich reduziert werden.

Der eigentliche nächste Schritt ist für Samsung das sogenannte Custom HBM. Beim Standard-HBM bleibt das Base-Die auf die notwendigen Speicher- und Testfunktionen beschränkt. Beim Custom-HBM soll dagegen ein Teil der dort verfügbaren Logikfläche für zusätzliche Funktionen genutzt werden. Welche Funktionen dies konkret sind, kann vom jeweiligen Kunden und dessen Beschleunigerarchitektur abhängen. Denkbar ist damit grundsätzlich, bestimmte Aufgaben aus dem eigentlichen XPU-Die in das Base-Die des HBM zu verlagern.

Das Konzept adressiert ein Problem, das sich aus der Skalierung moderner KI-Beschleuniger ergibt. Die klassischen Möglichkeiten, die Rechenleistung eines einzelnen Chips zu erhöhen, stoßen zunehmend an physikalische Grenzen. Kleinere Fertigungsstrukturen werden technisch anspruchsvoller und die erzielbaren Verbesserungen pro Generation nehmen ab. Gleichzeitig nähern sich große monolithische Dies den Grenzen der maximal verfügbaren Reticle-Größe einer Fertigungsanlage.

Eine Alternative besteht darin, mehrere Chiplets über einen Interposer miteinander zu verbinden. Auch diese Architektur ist jedoch nicht beliebig skalierbar. Mit zunehmender Anzahl von XPU-Chiplets und HBM-Stacks wächst die benötigte Fläche des Silizium-Interposers. Samsung nennt dabei explizit Lösungen wie CoWoS und EMIB als Beispiele für entsprechende Packaging-Technologien. Die Größe des Interposers wird damit selbst zu einem begrenzenden Faktor.

Genau an dieser Stelle setzt die Idee an, zusätzliche Funktionen auf das ohnehin vorhandene HBM-Base-Die zu verlagern. In der von Samsung gezeigten Beispielarchitektur sind zwei XPU-Dies mit jeweils drei HBM-Stacks auf jeder Seite dargestellt. Der zentrale Bereich des Interposers wird dabei durch die XPU-Chips bestimmt, während die HBM-Stacks seitlich angeordnet sind. Samsung sieht in der Nutzung zusätzlicher Base-Die-Fläche eine Möglichkeit, Funktionen aus den XPU-Dies auszulagern, ohne dafür zusätzliche Fläche auf dem Interposer, bzw. dem eigentlichen Rechenchip zu benötigen.

Ein besonders großer Flächenblock auf dem bisherigen HBM-Base-Die ist der PHY. Bei einem exemplarisch dargestellten HBM4-Base-Die misst der gesamte Bereich rund 11 × 12,8 mm. Allein die HBM-PHY wird mit mehr als 8 × 4 mm angegeben. Damit nimmt die Schnittstellenlogik einen erheblichen Teil der verfügbaren Fläche ein.

Das Custom-HBM-Konzept ersetzt diese klassische HBM-PHY durch eine D2D-Schnittstelle, die auf einem fortschrittlichen Logikprozess realisiert werden kann. In Samsungs Darstellung schrumpft der dafür erforderliche Bereich auf etwa 8,5 × 1,5 mm. Gleichzeitig soll die sogenannte Channel Length, also die Länge des elektrischen Übertragungskanals, von rund 5,5 auf etwa 2 mm sinken. Neben dem Flächengewinn entsteht dadurch ein weiterer Vorteil: Kürzere Leitungen benötigen weniger Energie für die Signalübertragung und können die elektrische Belastung der Schnittstelle reduzieren.

Die Entwicklung lässt sich auch über mehrere HBM-Generationen hinweg betrachten. Samsung stellt HBM2, HBM3, HBM4 und die erwartete Entwicklung hin zu HBM5 gegenüber. Bei den klassischen HBM-Generationen ist eine zunehmende PHY-Fläche zu erkennen. Der Grund liegt vorwiegend in der wachsenden Bandbreite und der damit verbundenen Zahl und Komplexität der I/O-Verbindungen. Beim Übergang zu Custom HBM soll sich dieser Trend umkehren.

Für HBM2 gibt Samsung eine Base-Die-Fläche von 11,87 × 7,75 mm an. Die PHY wird mit 6 × 1,2 mm angegeben, während die Channel-Tiefe 3,5 mm beträgt. Bei HBM3 wächst die Base-Die-Fläche auf 10,75 × 10,75 mm, die PHY auf 8 × 3 mm und die Channel-Tiefe auf 4,5 mm. Beim sHBM4 wird eine Base-Die-Fläche von 11 × 12,8 mm ausgewiesen, die PHY misst 8 × 4 mm und die Channel-Tiefe beträgt 5,5 mm.

Samsung sieht hier einen Wendepunkt. Während die PHY bei standardisiertem HBM mit steigender Bandbreite größer wird, soll die Verwendung fortschrittlicher Logikprozesse ab HBM4, bzw. auf dem Weg zu HBM5 eine deutliche Verkleinerung ermöglichen. Für das auf der Folie dargestellte cHBM4 wird eine D2D-Fläche von 8,5 × 1,5 mm und eine Channel-Tiefe von 2 mm angegeben. Für cHBM5 sind entsprechende Werte auf der Folie noch nicht festgelegt.

Die Flächenersparnis ist dabei nicht nur ein Vorteil für das Base-Die selbst. Sie kann unmittelbar für zusätzliche Logik verwendet werden. Genau deshalb spricht Samsung von einer „xPU Area Reclamation“: Fläche, die bei einem klassischen Design für Funktionen wie die HBM-PHY benötigt wird, kann bei einem Custom-HBM-Ansatz zumindest teilweise für Rechen- oder Beschleunigungsfunktionen des XPU-Konzepts zurückgewonnen werden.

Damit verändert sich auch die Rolle des HBM-Stacks innerhalb eines Gesamtsystems. HBM wäre dann nicht mehr ausschließlich ein besonders breit angebundener Speicher, sondern könnte zusätzliche Logikfunktionen direkt an der Speicheranbindung bereitstellen. Die Verbindung zwischen Speicher und Recheneinheit würde dadurch stärker in Richtung einer heterogenen, verteilten Systemarchitektur gehen.

Der Ansatz hat allerdings auch technische Nebenwirkungen. Eine kleinere PHY-Fläche bedeutet eine höhere Leistungsdichte, weil dieselbe, bzw. eine größere Datenrate auf weniger Siliziumfläche verarbeitet wird. Samsung weist deshalb ausdrücklich auf das Risiko thermischer Hotspots hin. Gerade die D2D-PHY gehört zu den Bereichen mit hoher Aktivität und damit hoher Wärmeentwicklung.

Das Thema Thermik gewinnt bei HBM4 und den folgenden Generationen ohnehin an Bedeutung. HBM4 verdoppelt die Zahl der I/O-Pins gegenüber HBM3E von 1.024 auf 2.048. Damit steigen nicht nur Bandbreite und Datenverarbeitung, sondern auch die Anforderungen an Stromversorgung, Signalintegrität und Kühlung. Samsung hat deshalb neben der Prozessskalierung auch die Power-Delivery-Network-Architektur und das thermische Design weiterentwickelt. Für HBM4 nennt das Unternehmen unter anderem eine um 10 % verbesserte thermische Resistenz und eine um 30 % gesteigerte Wärmeabfuhr gegenüber HBM3E.

Bei HBM4E verfolgt Samsung diesen Weg weiter. Auch hier kommen 1c-DRAM und ein 4-nm-Logic-Base-Die zum Einsatz. Samsung hat 2026 erste HBM4E-Muster mit zwölf DRAM-Lagen ausgeliefert und nennt bis zu 16 Gbit/s pro Pin. Gegenüber HBM4 sollen unter anderem die Energieeffizienz und die thermischen Eigenschaften verbessert worden sein.

Der auf den Folien beschriebene Custom-HBM-Ansatz geht jedoch über die reine Weiterentwicklung von HBM4E hinaus. Samsung positioniert ihn als möglichen nächsten Schritt, bei dem die vorhandene Logikfläche des Base-Dies stärker als Teil des Gesamtsystems genutzt wird. Der Speicher bleibt dabei standardisiert genug, um die eigentlichen DRAM-Stacks wiederverwenden zu können, während die Logik des Base-Dies kundenspezifisch angepasst wird.

Das ist insbesondere für Hersteller großer KI-Beschleuniger interessant. Sie könnten auf diese Weise bestimmte Funktionen näher an den Speicher bringen, gleichzeitig Fläche auf dem eigentlichen XPU einsparen und durch kürzere Datenwege die Energieeffizienz verbessern. Samsung hat bereits angekündigt, Custom-HBM4 ab 2027 entsprechend den Anforderungen einzelner Kunden zu bemustern.

In der Summe beschreibt Samsung damit eine Entwicklung, bei der die Skalierung von HBM nicht mehr ausschließlich über schnellere DRAM-Zellen, höhere Stackhöhen oder mehr I/O-Bandbreite erfolgt. Ein wesentlicher Teil des zukünftigen Potenzials soll aus der Integration fortschrittlicher Logik entstehen. Das Base-Die würde damit von einer vergleichsweise einfachen Schnittstellen- und Steuerungsebene zu einem stärker individualisierbaren Bestandteil des Rechensystems werden.

Der wesentliche technische Vorteil liegt nach Samsungs Darstellung in der Kombination mehrerer Effekte: Ein moderner Logikprozess reduziert die Fläche und Leistungsaufnahme der PHY, D2D-Verbindungen verkürzen die Übertragungswege und schaffen zusätzliche Fläche auf dem XPU. Gleichzeitig kann die frei werdende Base-Die-Fläche für kundenspezifische Funktionen genutzt werden. Dem stehen höhere Anforderungen an thermisches Design, Signalintegrität und die Integration der unterschiedlichen Logikfunktionen gegenüber. Custom-HBM wäre damit weniger eine neue Speichertechnologie als vielmehr eine Weiterentwicklung der Rolle, die der HBM-Base-Die innerhalb eines heterogenen KI-Systems einnimmt.

zHBM als nächster Schritt in der Integration

Samsung sieht die Entwicklung von HBM für KI-Beschleuniger zunehmend an einem Punkt, an dem sich weitere Leistungssteigerungen nicht mehr allein über höhere Datenraten und zusätzliche Speicherstapel erreichen lassen. Als nächsten Entwicklungsschritt beschreibt das Unternehmen daher eine stärkere vertikale Integration von Speicher und Rechenlogik. Unter der Bezeichnung zHBM zeigt Samsung eine 3D-Architektur, bei der der HBM-Speicher nicht mehr neben dem KI-Beschleuniger auf einem 2,5D-Interposer sitzt, sondern direkt oberhalb des xPU-, bzw. SoC-Chips angeordnet wird. Die entsprechenden Konzepte wurden 2026 als Designstudien vorgestellt.

Bei herkömmlichen sHBM-, bzw. cHBM-Konzepten befinden sich xPU und HBM nebeneinander auf einem Silizium-Interposer. Der Interposer stellt die hochdichte Verbindung zwischen den Komponenten her, während die einzelnen HBM-Dies innerhalb des Speichers vertikal über TSVs miteinander verbunden sind. Für die Kommunikation zwischen Prozessor und Speicher bleibt damit jedoch eine vergleichsweise große horizontale Distanz bestehen. Samsung will diese Struktur mit zHBM grundlegend verändern: Der Speicherstapel wird vertikal über dem xPU platziert, sodass die Daten einen wesentlich kürzeren Weg zwischen Rechenlogik und Speicher zurücklegen müssen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist dabei die sogenannte verteilte I/O-Architektur. Bei klassischem HBM konzentrieren sich die Datenpfade auf definierte I/O-Bereiche innerhalb des Speicherstapels. zHBM soll die I/O-Strukturen dagegen über die gesamte Fläche des Stacks verteilen. Dadurch verkürzt sich der mittlere Datenweg innerhalb des Speichers und gleichzeitig lässt sich die Zahl paralleler Verbindungen erhöhen. Samsung wird auf diese Weise die Bandbreite steigern, ohne die Datenrate pro Pin im gleichen Maß erhöhen zu müssen. Das reduziert den Bedarf an besonders schnellen und entsprechend energieintensiven Schnittstellen.

Die Präsentation stellt diesen Ansatz ausdrücklich einer klassischen HBM-Struktur gegenüber. Bei zHBM sollen konventionelle 2D-Schnittstellen wie ein separater HBM-PHY, bzw. entsprechende Die-to-Die-Verbindungen entfallen. Stattdessen wird die Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen stärker in die eigentliche 3D-Struktur integriert. Samsung spricht in diesem Zusammenhang von einer „echten“ 3D-Integration von Core-Dies, Interlayer und xPU.

Der schematische Aufbau besteht aus mehreren übereinander angeordneten Core-Dies. Diese enthalten die DRAM-Zellen, die Speicherlogik und die für die vertikale Kommunikation erforderlichen Verbindungen. Unterhalb des Speicherstapels befindet sich ein Interlayer, der ähnlich wie der Base-Die eines konventionellen HBM-Stacks als Verbindungsebene fungiert. Darunter sitzt unmittelbar der xPU, bzw. der SoC. Das gesamte Paket wird anschließend auf einem Substrat montiert. Damit verschiebt sich die Rolle des klassischen Silizium-Interposers: Er ist im zHBM-Konzept nicht mehr erforderlich, um Speicher und Rechenchip nebeneinander zu verbinden.

Für die vertikale Verbindung setzt Samsung auf Wafer-to-Wafer-, bzw. Multi-Wafer-Bonding und Hybrid Copper Bonding (HCB). Beim HCB werden Kupferkontakte direkt miteinander verbunden. Gegenüber konventionellen TSV- und Package-Verbindungen soll sich dadurch eine deutlich höhere vertikale Verbindungsdichte erreichen lassen. Gleichzeitig kann die Zahl paralleler Signalwege erhöht werden, ohne die Datenrate einzelner Leitungen entsprechend anheben zu müssen.

Der wichtigste Vorteil der Architektur liegt laut Samsung allerdings nicht ausschließlich in der maximalen Bandbreite, sondern in der Energieeffizienz. Je kürzer die Strecke zwischen Rechenwerk und Speicher ausfällt und je stärker die Schnittstelle parallelisiert werden kann, desto weniger Energie muss für den Transport der Daten aufgewendet werden. Die auf den Folien dargestellte Vergleichsrechnung weist deshalb eine deutliche Reduzierung der I/O-Leistungsaufnahme aus. Samsung beziffert den Vorteil gegenüber HBM4, bzw. HBM5 in seiner Darstellung mit bis zu 70 % weniger I/O-Leistung.

Auf Systemebene soll die eingesparte Energie wiederum für zusätzliche Rechenleistung, bzw. thermischen Spielraum zur Verfügung stehen. In einem von Samsung gezeigten Vergleich wird eine Konfiguration aus einer GPU und vier HBM4E-Stacks einer Konfiguration aus einer GPU und vier zHBM-Stacks gegenübergestellt. Für die Speicherbandbreite weist die Darstellung einen Anstieg von rund 14 auf mehr als 30 TB/s aus, was einem Plus von etwa 130 %, bzw. einer Größenordnung von 230 % des Ausgangswerts entspricht.

Gleichzeitig soll die Leistungsaufnahme des Speichers in dem gezeigten Szenario um rund 100 W sinken. Die eingesparte Leistung kann theoretisch für die Rechenlogik genutzt werden. Samsung stellt deshalb für die Beispielkonfiguration eine GPU-Leistungsaufnahme von 1.200 W bei HBM4E einer etwas höheren Leistungsaufnahme von rund 1.300 W bei zHBM gegenüber. Trotz der höheren GPU-Leistung soll das Gesamtsystem durch die deutlich niedrigere Speicherleistungsaufnahme effizienter arbeiten. Die Folie weist für die GPU-Leistung einen Anstieg um 8,3 % aus. Die Zahlen sind dabei ausdrücklich als Samsung-Szenario mit einer GPU und vier HBM-, bzw. zHBM-Einheiten zu verstehen und nicht als allgemeingültige Leistungswerte eines konkreten Produkts.

Ein weiterer Punkt ist die thermische Auslegung. Die direkte Platzierung des Speichers auf dem xPU bringt zwar kürzere elektrische Verbindungen, erzeugt gleichzeitig aber ein erhebliches thermisches Problem: Die Rechenlogik befindet sich unterhalb des Speichers und erzeugt wesentlich mehr Wärme als die DRAM-Dies. Diese Wärme muss deshalb durch, bzw. um den Speicherstapel abgeführt werden. Samsung nennt die thermische Widerstandsreduzierung entsprechend als eine der zentralen Herausforderungen und zugleich als einen wichtigen Entwicklungsbereich von zHBM.

Nach aktuellen Angaben des Unternehmens soll die neue Architektur gegenüber HBM5 eine bis zu dreifache Energieeffizienz ermöglichen und den thermischen Widerstand um mehr als die Hälfte reduzieren. Für eine künftige zHBM-Schnittstelle nennt Samsung zudem eine bis zu achtmal höhere Performance gegenüber HBM5. Die Werte beziehen sich auf die von Samsung dargestellte zukünftige Architektur und sind daher als Ziel-, bzw. Konzeptwerte zu verstehen, nicht als Leistungsdaten eines bereits verfügbaren Serienprodukts.

Interessant ist außerdem die Möglichkeit einer kundenspezifischen Anpassung. Samsung sieht zwischen Speicherstapel und xPU einen Interlayer vor, in den spezifische IP-Blöcke integriert werden können. Damit könnte die Verbindung zwischen Speicher und Beschleuniger stärker auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten werden. Denkbar sind etwa zusätzliche Logik für die Speicheranbindung oder Funktionen zur Erweiterung der Speicherkapazität und zur Optimierung des Beschleunigers. Samsung positioniert zHBM damit nicht lediglich als schnellere HBM-Generation, sondern als Bestandteil eines individuell abgestimmten 3D-Package-Designs.

Die grundsätzliche Entwicklung folgt damit einem anderen Ansatz als die bisherigen HBM-Generationen. Während HBM4E und HBM5 weiterhin primär durch höhere Bandbreiten, größere Kapazitäten, verbesserte DRAM-Prozesse und optimierte Packaging-Technologien weiterentwickelt werden, verändert zHBM die physische Anordnung von Speicher und Rechenlogik. Der Flaschenhals soll nicht mehr allein durch schnellere Speicherpins oder breitere Interfaces bekämpft werden, sondern durch eine Verkürzung der Datenwege und eine wesentlich dichtere vertikale Integration.

Samsung stellt zHBM damit als langfristige Perspektive für KI-Training und insbesondere für Inference-Systeme mit sehr hohen Anforderungen an Bandbreite und Energieeffizienz dar. Das Konzept befindet sich jedoch noch deutlich auf der Ebene einer zukünftigen 3D-Speicherarchitektur. Die auf den Folien genannten Bandbreiten-, Leistungs- und Effizienzwerte sind daher als Samsungs Zielvorstellungen für die Technologie zu verstehen. Gleichzeitig zeigt die Präsentation, in welche Richtung sich HBM nach HBM5 entwickeln könnte: weg vom Speicher als eigenständigem Baustein neben dem Prozessor und hin zu einem eng mit der Rechenlogik integrierten 3D-System.