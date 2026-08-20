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Anfang 2025 stellte Sandisk den sogenannten High Bandwidth Flash (HBF) als Alternative zum am KI-Markt allgegenwärtigen HBM vor, der anstatt auf NAND-Speicher auf gestapelte DRAM-Chips setzt. Der entscheidende Vorteil von HBF liegt in der deutlich höheren Kapazität. Ein einzelner Chip soll mit 16 Stacks bis zu 512 GB Speicher bereitstellen können. Zum Vergleich: HBM3E erreicht derzeit bis zu 24 GB pro Stack, perspektivisch sind Varianten mit 48 GB vorgesehen und mit HBM4 schrumpft der Abstand zwischen HBF und HBM noch einmal etwas. HBF soll damit die acht- bis 16-fache Kapazität bei vergleichbaren Kosten ermöglichen.

Bei der Anbindung soll HBF keine Einschränkungen gegenüber HBM aufweisen. Auch hier kommt ein 1.024 Bit breites Speicherinterface zum Einsatz. Wie groß der Kapazitätsvorteil ausfallen kann, zeigt ein direkter Vergleich: Während für kommende Blackwell- und Instinct-Beschleuniger mit 288, bzw. 256 GB HBM3E gerechnet wird, könnte die Kapazität bei einer Nutzung von HBF auf bis zu 4.096 GB steigen. Denkbar wäre zudem eine Kombination aus HBM und HBF in einem Beschleuniger, sodass beide Speichertechnologien parallel eingesetzt werden könnten.

Nun vermeldet Sandisk, dass die ersten HFB-Chips den Tape-Out geschafft haben sollen. Damit wurde das theoretische Design erstmals in Form von Chips, bzw. eines kompletten Packages in die Praxis überführt. Jetzt können die internen Tests beginnen und Sandisk muss verifizieren, dass die Zielvorgaben an den Speicher auch erfüllt werden. Ab 2027 will man dann externe Kunden mit "HBF Inference Product Samples" beliefern, sodass diese den HFB für ihre Produkte qualifizieren können.

SanDisk sieht für den HBF einen ähnlichen Entwicklungsweg wie einst für High Bandwidth Memory (HBM). Ziel ist es, HBF in einen JEDEC-Standard zu überführen und damit eine Grundlage zu schaffen, auf der auch andere Speicherhersteller entsprechende Produkte entwickeln und anbieten können.

Nach Angaben von SanDisk arbeitet das Unternehmen bereits seit 2024 mit Partnern an der Entwicklung der Technologie. Konkrete Details zu den beteiligten Unternehmen oder einen Zeitplan für entsprechende Produkte nennt SanDisk bislang jedoch nicht.

Um der Entwicklung etwas Nachdruck zu verleihen und eventuelle Hardware-Unternehmen ins Boot zu holen, arbeitet Sandisk auch mit Branchengrößen zusammen. So sitzen der Ex-AMD- und Ex-Intel-Spezialist Raja Koduri im technischen Board. Hinzu kommt nun mit Jim Keller ein echter Veteran der Branche.