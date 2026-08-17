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Die Speicherkrise bleibt weiterhin absolut im Sattel sitzen und das kommende Jahr wird laut dem Bericht von SK hynix und der Stellungnahme von Apacer der Höhepunkt der Krise sein, bevor erst im Jahr 2028 allmählich eine Entspannung eintreten soll. Einen übersichtlichen Preis-Index hat 3Dcenter.org angefertigt, der die monatliche Preissteigerung, aber auch den Anstieg seit Beginn der Speicherkrise aufzeigt. Vom Zeitpunkt vor der Speicherkrise bis heute stiegen die DDR5-Speicherpreise um bis zu 486 % an. Dies entspricht einer Steigerung um den Faktor 5.

Im Detail kommt es natürlich auf die Speichermenge pro Modul an, doch selbst 8-GB-DIMMs (DDR5-5600) sind von Juli 2025 von 24 Euro bis auf 120 Euro im August 2026 angestiegen. Ausgehend von 32 GB (DDR5-6000) als derzeitiger Gaming-Sweetspot reicht die Steigerung im selben Zeitraum von 75 auf mal eben 393 Euro. Dies sind zusätzliche 424 %. Knapp 400 % oben drauf kamen auch auf die 64-GB-Kits (2x 32 GB, DDR5-6000) von 158 Euro auf 789 Euro. Noch gravierender ist die Preisspanne mit dem Kingston Fury Beast (KF560C30BBEK2-64), das im Gaming-System des Autors dieser News installiert ist. Gekauft wurde das Speicherkit vor der Speicherkrise für 215 Euro und heute müssen dafür mindestens 1.034 Euro hingeblättert werden. Dies entspricht aufgerundet einem Aufpreis von 381 %.

Mit angehoben wurden auch die Preise für PCIe-SSDs, wenngleich die Preissteigerung mit bis zu 222 % besonders die SATA-SSDs betrifft. Bei den PCIe-SSDs sind die Modelle mit PCIe-3.0- und PCIe-4.0-Anbindung besonders im Preis gestiegen. Beispielsweise eine PCIe-4.0-SSD mit 2 TB ohne DRAM-Cache im Durchschnitt von 95 auf 197 Euro. Um mehr als 100 % sind auch die klassischen HDDs teurer geworden. Am schlimmsten hat es die 4-TB-Festplatten von 65 Euro auf 170 Euro erwischt.

Von den Preissteigerungen sind bekanntermaßen auch die Grafikkarten sehr stark betroffen. Erst heute haben wir über die Warnung von PC Partner berichtet, doch bereits vor sechs Tagen wurde der Preisanstieg der GeForce RTX 5070 und 5060 Ti um bis zu 39 % publiziert. Einen Tag darauf berichteten wir auch über AMDs Radeon-RX-9000-Serie mit um 20 % höheren Preisen.

Die scherzhaften Bezeichnungen, wie "RAMpocalypse" oder "RAMageddon", sind in diesem Preisausmaß demnach absolut treffend und das Ende ist noch nicht erreicht. Sogar ganz im Gegenteil, denn das kommende Jahr 2027 wird voraussichtlich der Peak der Speicherkrise werden. Apacer geht für das Jahr 2027 davon aus, dass das Angebot im Jahr 2027 um 70 % zurückgehen wird. Davon unberührt ist die sehr hohe Nachfrage, die weiterhin für steigende Preise in allen Produkten sorgt, in denen eine Art von Speicher verbaut ist. Sei es bei Grafikkarten, DDR5-RAM eben selbst, in Smartphones/Tablets, Komplett-PCs (Notebooks eingeschlossen), HDDs, SSDs und selbst im Automobilbereich. Erst im Jahr 2028 soll sich die Speicherkrise schrittweise beruhigen. Ob dem wirklich so sein wird, wird die Zeit zeigen.