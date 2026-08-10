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Microns Rückzug aus dem Geschäft mit Consumer-Speicher sorgt inzwischen für Probleme bei der Abwicklung bestehender Garantiefälle. Mehrere Besitzer von Arbeitsspeicher der inzwischen eingestellten Marke Crucial berichten, dass defekte Module nicht mehr durch gleichwertige Produkte ersetzt werden. Stattdessen bietet der Hersteller wohl lediglich die Erstattung des ursprünglichen Kaufpreises an - trotz der bei vielen RAM-Produkten zugesagten lebenslangen Garantie.

Aufmerksamkeit erlangte dabei der Fall eines Nutzers, der sein DDR5-Kit mit zwei Modulen mit je 24 GB wegen eines mutmaßlichen Defekts eingeschickt hatte (via Reddit). Der Crucial-Support teilte ihm darauf mit, dass es keine entsprechenden Austauschprodukte mehr gäbe. Dies liege primär an der Einstellung des Endkundengeschäfts sowie des inzwischen erfolgten Abverkaufs der verbliebenen Speicherbestände.

Als Alternative stellte Crucial in dem Fall zunächst eine Rückzahlung des ursprünglichen Kaufpreises in Aussicht. Für das 48-GB-Kit hatte der Käufer seinerzeit 242 US-Dollar bezahlt. Angesichts der inzwischen erheblich gestiegenen Speicherpreise reicht dieser Betrag allerdings bei Weitem nicht mehr aus, um vergleichbaren Arbeitsspeicher neu zu beschaffen. Nach den Angaben des Nutzers kostet ein entsprechendes 48-GB-Kit derzeit rund 1.500 Dollar, bzw. etwa 1.300 Euro.

Allerdings bot der Support dem Nutzer als Alternative drei DDR5-Module mit jeweils 16 GB und höherer Taktfrequenz als Ersatz an. Die Gesamtkapazität hätte damit ebenfalls 48 GB betragen. Der Kunde lehnte den Vorschlag jedoch ab, da die Konfiguration mit drei Speichermodulen Nachteile gegenüber einer symmetrischen Bestückung mit zwei, bzw. vier Modulen mit sich bringt.

Für zusätzliche Kritik sorgt zudem, dass eingeschickte Module offenbar nicht ohne Weiteres zurückgegeben werden. Im geschilderten Fall befand sich neben dem mutmaßlich defekten RAM-Riegel auch das zweite Modul des Kits in der Rücksendung. In verschiedenen Diskussionen berichten weitere Crucial-Kunden von ähnlichen Erfahrungen bei der Abwicklung ihrer Garantieansprüche.

Vollkommen überraschend kommt die Vorgehensweise allerdings nicht. Micron hatte bereits bei der angekündigten Einstellung des Crucial-Endkundengeschäfts darauf hingewiesen, dass Garantiefälle bei fehlenden Austauschprodukten über eine Rückerstattung abgewickelt werden könnten. Entsprechende Regelungen sind zudem bereits seit mehreren Jahren Bestandteil der Garantiebedingungen.