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Vor genau einer Woche hatten wir darüber berichtet, dass die neuen DRAM-ICs vom chinesischen Hersteller CXMT auf bis auf DDR5-8200 kommen und in erster Linie Chinas Unabhängigkeit von Samsung, SK Hynix und Micron sichern sollen. Der bekannte Overclocker Safedisk hat sich ein Kingbank-Speicherkit mit ICs von CXMT besorgt und es auf einem unbekannten ASUS-Mainboard getestet und die Ergebnisse mit ICs von SK Hynix verglichen. Die Ergebnisse fielen zu ungunsten von CXMT ernüchternd aus.

Frühe Tests zeigen, dass DDR5-RAM mit DDR5-Chips des chinesischen Herstellers ChangXing Memory Technologies (kurz: CXMT) in puncto Leistung und Konsistenz hinter etablierten SK-Hynix-Dies zurückbleibt. Der bekannte Overclocker Safedisk hat ein Kingbank-Kit mit 48 GB Kapazität – bestehend aus zwei 24-GB-Modulen des Typs DDR5-6000 CL36 mit CXMT-Dies – auf einem ASUS-Mainboard getestet und dabei trotz eines erfolgreichen manuellen Overclockings auf 8.600 MT/s bei CL44 mehrere Schwächen festgestellt. Die Module skalieren nicht mit erhöhter Spannung, lassen sich in den Timings kaum optimieren und weisen eine starke Varianz zwischen verschiedenen Produktionschargen auf, was den sogenannten Silicon-Lottery-Effekt deutlich verstärkt. Im direkten Vergleich zu SK-Hynix-Modulen bei identischen Taktraten schnitten die CXMT-Varianten schlechter ab und boten weniger Potenzial für anspruchsvolles manuelles Overclocking.

CXMT produziert seit Ende 2025 DDR5-Speicher und hat sich trotz fehlender modernster EUV-Lithografie-Tools dennoch rasch etabliert. Das Unternehmen soll bereits die Kapazitäten von Micron erreichen. BIOS-Optimierungen von Mainboard-Herstellern ermöglichen mittlerweile Geschwindigkeiten über 8.000 MT/s. Der Vorteil von CXMT liegt primär im höheren Produktionsvolumen, da das Unternehmen weniger stark mit den großen Playern um Kunden aus dem AI-Bereich konkurriert. Dennoch gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass die Module günstiger angeboten werden als vergleichbare Produkte von SK Hynix, Samsung oder Micron.

Für den westlichen Markt und insbesondere für Enthusiasten und Overclocker, die auf Stabilität, enge Timings und verlässliches Optimierungspotenzial angewiesen sind, könnten diese Testergebnisse Skepsis wecken. CXMT ist derzeit vorrangig in China aktiv und plant einen Börsengang, der den Weg in weitere Märkte ebnen soll.

Ob die chinesischen Dies langfristig mit den etablierten Alternativen mithalten können, werden weitere unabhängige Tests zeigen müssen. Sicherlich benötigt CXMT noch etwas Zeit, um die ICs noch weiter zu optimieren.