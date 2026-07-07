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Derzeit stellen einzig Samsung, SK Hynix und auch Micron Speicherchips für den DDR5-Arbeitsspeicher her und sind aufgrund der Speicherkrise mehr als beschäftigt, Nachschub zu produzieren und sogar zusätzliche Produktionsanlagen zu errichten. Dennoch kommen sie der aktuellen Nachfrage (besonders der KI-Unternehmen) nicht hinterher. Weil die Nachfrage noch einige Jahre anhalten wird, versucht das chinesische Unternehmen CXMT seit ein paar Jahren im DRAM-Markt Fuß zu fassen und kann mit einem ersten 32-GB-Kit mit 8.000 MT/s einen ersten Erfolg verbuchen.

Das Unternehmen CXMT wurde im Jahr 2016 für Chinas Unabhängigkeit im Halbleitersegment geründet und ist Stand heute mit einem Marktanteil von etwa vier bis acht Prozent mit noch mit weitem Abstand der viertgrößte DRAM-Hersteller. Seit dem Jahr 2025 ist CXMT auch im DDR5-Speicher-Bereich unterwegs. Das erste Speicherkit mit 2x 8 GB (16-Gbit-ICs von CXMT) wurde vom chinesischen Modul-Hersteller Gloway gefertigt und kam mit den Latenzen CL36-44-44-96 auf 6.000 MT/s. CXMT konnte die DDR5‑ICs seitdem stetig verbessern und auf einem Screenshot zeigt sich der Einsatz eines 32-GB-Kits (2x 16 GB) mit 8.000 MT/s bei CL40-52-52-126. Die Module mit der Partnumber LD5U16G76C38BV wurden dabei von Lexar gebaut.

Laut CPU-Z bringen die Module sowohl EXPO als auch XMP mit. Die in den Profilen hinterlegten DDR5-7600 zeigen somit auf, dass die Speichermodule um 200 MHz auf DDR5-8000 übertaktet wurden. Erreicht wurden diese Einstellungen auf AMDs AM5-Plattform mit dem Ryzen 5 9600X, der über sechs Zen-5-Kerne verfügt und auf dem MSI B850 MPOWER Platz nahm. Dabei kam ein frisches BIOS mit der aktuellsten AGESA-Version 1.3.0.1b PatchA zum Einsatz. Die Latenzen mussten für den erfolgreichen Belastungstest mit RunMemtestPro von CL38-48-48-96 auf CL40-52-52-126 gelockert werden.

Bei den anliegenden 4.000 MHz musste der IMC des Ryzen 5 9600X mit halbiertem Takt (2.000 MHz) im 2:1-Mode arbeiten, was jedoch kein Geheimnis mehr ist. Ein synchroner 1:1-Betrieb geht mit viel Glück bei der Silicon-Lottery bis 3.200 MHz (DDR5-6400). Ein weiteres Speicherkit mit 24-Gbit-ICs von CXMT erreichte laut internen Tests sogar DDR5-8200.

Generell ist es zu begrüßen, dass es neben Samsung, SK Hynix und Micron einen weiteren Mitstreiter im DRAM-Geschäft gibt. Zwar ist es im Interesse von CXMT, weltweit zu expandieren, doch in erster Linie steht die Unabhängigkeit im Vordergrund.