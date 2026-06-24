Werbung

Samsung bereitet Universal Flash Storage (UFS) 5.0 für die Serienproduktion vor und peilt den Start trotz der Speicherkrise und Komponentenknappheit für das vierte Quartal, bzw. für Ende 2026 an. Der neue Embedded-Speicher soll bis zu 10,8 GB/s beim Lesen und bis zu 9,5 GB/s beim Schreiben erreichen und käme somit rechtzeitig für die nächste High-End-Smartphone-Generation, auch wenn Samsung noch kein konkretes Gerät bestätigt. Denkbar wäre das Samsung Galaxy S27, welches im Frühjahr des kommenden Jahres erscheinen dürfte.

UFS 5.0 zielt auf Geräte ab, auf denen mehr KI-Funktionen lokal laufen sollen. Apple hatte dies bereits für seine nächste iOS- und iPhone-Generation entsprechend angekündigt. Gegenüber UFS 4.1 sollen sich die Lese- und Schreibraten in etwa verdoppeln, wobei die Maximalrate natürlich vom verwendeten Controller, dem SoC, der Kühlung und dem Dateisystem sowie den Zugriffsmustern abhängig bleibt. UFS 4.1 kam noch auf maximal 4,3 GB/s.

Beim Energiebedarf nennt Samsung ebenfalls eine klare Richtung: UFS 5.0 soll auf eine rund 40 % geringere Leistungsaufnahme kommen als die Vorgängergeneration. Das bedeutet: Durchschnittlich können mehr Daten bei gleicher Leistungsaufnahme verarbeitet werden, in der Spitze dürfte der Stromhunger dennoch steigen. Erreicht werden soll das unter anderem über Clock Gating und mehrere Spannungsebenen.

Das Package schrumpft ebenfalls. Die Chips sollen 7,5 x 13 mm messen und 0,9 mm dick sein. Samsung spricht damit nicht nur klassische Smartphones an, sondern auch Wearables und Extended-Reality-Geräte. Samsung soll Kapazitäten von einem Terabyte anpeilen. Preise und konkrete Produktvarianten nennt man bislang allerdings nicht. Offen bleibt außerdem, wie schnell andere Hersteller UFS 5.0 übernehmen und welche SoCs den neuen Speicher zuerst einsetzen werden. Das wird sich nach dem Start der Serienproduktion Ende 2026 zeigen. Auch andere Hersteller wie Kioxia oder SK Hynix haben bereits angekündigt, UFS 5.0 in Serie bringen zu wollen.