Werbung

Der südkoreanische Speicherspezialist SK Hynix hat angekündigt, dass man die ersten Samples seines HBM4E-Speichers ausliefert. Die Speicherchips stapeln 12 DRAM-Speicherebenen und kommen somit auf eine Kapazität von 48 GB. Die Samples von SK Hynix kommen zudem auf eine Transferrate von 16 GBit/s pro Pin und damit auf eine Speicherbandbreite von 4 TB/s.

Die Effizienz des Speichers steigt im Vergleich zu HBM4 um 20 %. Der Wärmewiderstand soll um 17 % reduziert werden. Ob hier schon der iHBM mit dem thermischen Interface namens ICE zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt.

Für die Fertigung von HBM4 und perspektivisch auch HBM5 inklusive iHBM setzt SK Hynix auf ein Wafer-Level-Packaging mittels Mass Reflow-Molded Underfill (MR-MUF), bei dem zwei Verfahren kombiniert werden.

Im Rahmen des Mass Reflow (MR) werden die Micro-Bumps zwischen den gestapelten DRAM-Dies simultan erhitzt und verlötet, wodurch die vertikalen TSV-Verbindungen innerhalb der HBM-Stacks elektrisch kontaktiert werden. Ergänzend dazu füllt der Molded Underfill (MUF) die Zwischenräume zwischen den Dies mit einem Epoxidmaterial (EMC, Epoxy Molding Compound). Dies sorgt sowohl für eine höhere mechanische Stabilität des Stacks als auch für eine verbesserte Wärmeabfuhr.

Die kommende HBM-Generation HBM4 wird noch im Laufe dieses Jahres im Umfeld von AMDs Instinct-MI400-Serie sowie NVIDIAs Vera-Rubin-Plattform erwartet. Eine interessante Entwicklung zeigt sich zudem beim Base-Die: Dieses wird künftig nicht mehr primär vom Speicherhersteller selbst gefertigt, sondern größtenteils von TSMC übernommen. Im Zuge von Custom-HBM wandert zudem der Speichercontroller direkt in das Base-Die.

An wen die ersten Samples geliefert werden, sagt SK Hynix nicht. Vermutlich dürfte aber NVIDIA zu den ersten Kunden gehören. Die Vera-Rubin-Ultra-Generation wird auf HBM4E setzen. 16 HBM4E-Chips sollen die Kapazität des KI-Beschleunigers auf 768 GB bringen. Die Speicherbandbreite läge dann zusammengenommen bei 64 TB/s.