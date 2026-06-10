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Unser Gespräch mit David McAfee, dem Corporate VP und General Manager der Client-Sparte bei AMD, sorgte aufgrund seiner Aussagen zur Unterstützung von FSR 4.1 auf RDNA-3.5-Grafikeinheiten für Aufsehen. Interessant ist zudem die Einschätzung seitens AMD im Hinblick auf die Preise des Arbeitsspeichers. Gegenüber dem taiwanesischen Magazin 4Gamers sagte dieser, dass, um die steigende Nachfrage nach DDR5 bedienen zu können, die Produktionskapazitäten für DDR4-RAM schrittweise zugunsten neuerer Speicherstandards (vor allem DDR5) umverteilt würden.

Aber es wird auch noch etwas dauern, bis man den Effekt der höheren Fertigungskapazitäten spüren wird – so McAfee. Auf die Preisexplosion von Mitte 2025 bis Anfang 2026 folgte in den vergangenen Monaten keine weitere Preissteigerung des Speichers. Die Preise sind aber auf hohem Niveau stabil und Sekundäreffekte sorgen dafür, dass die Preise vielerlei PC-Hardware mit verbautem Speicher noch immer in die Höhe getrieben werden.

Der Speichermarkt ist laut McAfee seit jeher von starken Schwankungen geprägt, nur dass diese dieses Mal etwas länger dauern werden – es wird etwa zwei Jahre dauern, bis sich die Preise wieder auf ein normales Niveau einpendeln.

Normal = Rückkehr oder neues Normal?

Die große Frage ist aber: Was bedeutet "normal"? Eine Rückkehr zu den Preisen aus dem Zeitraum Anfang 2025 ist eher nicht wahrscheinlich. Auf der Computex 2026 war in vielen Gesprächen häufig die Rede von einem "neuen Normal". Das würde heißen, wir werden uns an das hohe Preisniveau gewöhnen müssen.

Ob dies für alle Bereiche gilt und wie sich dies auf den DIY-Markt auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Um den Bedarf für die DDR4-Plattform decken zu können, kündigte AMD zur Computex den Ryzen 7 5800X3D in einer 10th Anniversary Edition an. Der zum Ryzen 7 5800X3D (Test) baugleiche Prozessor soll vorwiegend Besitzern eines Systems mit Ryzen-2000- oder Ryzen-3000-Prozessors zu Gute kommen, die mit dem Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition einen Upgrade-Pfad geboten bekommen. Ab dem 25. Juni soll der Ryzen 7 5800X3D in der 10th Anniversary Edition im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 349 US-Dollar.

Wer sich schon auf der AM5-Plattform befindet, für den will AMD mit dem Ryzen 7 7700X3D ein preisattraktives Angebot bieten. Auch hier werden acht Kerne mit zusätzlichem L3-Cache kombiniert. Während für den Ryzen 7 5800X3D aber Zen-3-Kerne zum Einsatz kommen, sind es beim Ryzen 7 7700X3D Zen-4-Kerne, also nicht die aktuelle Zen-5-Version. Ab dem 16. Juli soll der Ryzen 7 7700X3D zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329 US-Dollar erhältlich sein.