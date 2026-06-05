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Vor wenigen Wochen präsentierte SK Hynix die Integrated Cooling Elements (ICE), die im HBM-Package integriert werden soll. Die steigenden Anforderungen an HBM und die immer höhere Leistungsaufnahme sorgten dafür, dass sich die Speicherhersteller auch mit dem Thema Kühlung beschäftigen müssen.

Mit iHBM verfolgt SK Hynix einen neuen Ansatz zur Wärmeableitung innerhalb des HBM-Speichers. Dazu kommt ein spezielles thermisches Interface (das ICE) zum Einsatz, das im Base-Die oberhalb des Die-to-Die-Interfaces integriert wird – einem Bereich, in dem aufgrund der hohen Signaldichte entsprechend viel Abwärme entstehen dürfte. Gegenüber bisherigen Lösungen soll der thermische Widerstand um rund 30 % reduziert werden, wodurch sich die Wärme effizienter aus dem Speicherstapel abführen lässt.

Für den kommenden HBM5 plant Samsung den Einsatz des Heat Path Block (HPB). Auf der Computex wurde ein Schaumodell ausgestellt:

Auch der Heat Path Block sitzt über dem physikalischen Interface des HBM. Hier wird die größte Abwärme erzeugte, die dann wiederum durch die Core-Dies geführt werden müsste. Genau wie beim ICE von SK Hynix führt der HPB von Samsung die Abwärme dann seitlich an den DRAM-Chips vorbei und kühlt den gesamten HBM-Chip.

Laut dem Korea Herald wird Samsung den HPB schon für HBM4E zum Einsatz bringen. Vor Ort hieß es aber auf Nachfrage, dass HBM5 die ersten Einsatzmöglichkeit für diese Technik sein wird. Allerdings setzt Samsung bereits in anderen Chips auf eine ähnliche Technologie. Der Exynos 2600 aus der eigenen 2-nm-GAA-Fertigung setzt bereits auf den Heat Path Block (HPB).