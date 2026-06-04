Werbung

AGI Technology zeigt zur Computex 2026 Speichermodule, die ihre Temperatur nicht nur per Sensor ausgeben, sondern direkt am Kühlkörper sichtbar machen. Der Hersteller nutzt hierfür eine spezielle thermochrome Oberfläche, die bei ansteigender Temperatur automatisch ihre Farbe verändert. Der Farbwechsel soll allerdings kein Monitoring-Tool ersetzen, sondern vielmehr ein Indiz auf die Temperatur geben und vor allem mehr der Optik dienen.

Bei der Q-Series verändert sich die Farbe allerdings nicht beim kompletten Heatspreader. Lediglich die seitlichen Zierstreifen und das Herstellerlogo wechseln die Farbe, wobei der eigentliche Wechsel auf dem Computex-Stand mit sehr gleichbleibenden Temperaturen nicht wirklich ersichtlich war und damit lediglich eine konstante Farbe zeigte. Das Feature will man aber auch für ausgewählte NVMe-SSDs bringen, die es auf dem Messestand schon zu sehen gibt. Preise, konkrete Markttermine und vollständige technische Daten nennt AGI Technology bislang nicht.

Ansonsten gibt es auf dem Messestand allerlei andere Speicherprodukte zu sehen – angefangen bei den unterschiedlichsten RAM‑Modulen und SSDs über Speicherkarten und USB-Sticks bis hin zu neuen externen SSDs, wie die ED368, ED268 oder die ED158, deren Fokus vorwiegend auf Robustheit im Alltag angelegt ist, da man hier wasser- und stoßfeste Gehäuse einsetzt. Je nach Modell werden die Rugged-Laufwerke mit USB 3.2 Gen2 oder USB 4 angebunden und erreichen Transferraten von 1.000 bis 3.800 MB/s. AGI Technology will außerdem verstärkt Industriespeicher für AI- und Datacenter-Umgebungen anbieten.