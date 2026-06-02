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KLEVV auf der Computex

Neue PCIe-5.0-Laufwerke, sowie DDR5-8000 mit bis zu 256 GB

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Neue PCIe-5.0-Laufwerke, sowie DDR5-8000 mit bis zu 256 GB
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Auf der Computex 2026 präsentiert KLEVV gleich mehrere neue Speicher- und SSD-Produkte, die sich sowohl an Enthusiasten als auch an preisbewusste PC-Nutzer richten. Im Mittelpunkt stehen dabei neue DDR5-Speichermodule mit hoher Kapazität und niedrigen Latenzen sowie SSDs für unterschiedliche Leistungs- und Preisbereiche.

Für Intel-Plattformen zeigt das Unternehmen neue DDR5-Module mit besonders hoher Speicherkapazität. Die vorgestellte Konfiguration setzt auf zwei 128-GB-Module und erreicht damit insgesamt 256 GB Arbeitsspeicher. Trotz der hohen Kapazität sollen die neuen 4-Rank-Module Taktraten von DDR5-8000 ermöglichen. Damit adressiert KLEVV vor allem Anwender, die große Datenmengen verarbeiten oder speicherintensive Anwendungen einsetzen.

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Auf AMD-Systeme zugeschnitten sind dagegen neue Speichermodule der CRAS-V-RGB-Prime-Serie. Hier liegt der Fokus weniger auf maximaler Kapazität als auf einer Kombination aus hoher Geschwindigkeit und besonders niedrigen Latenzen. Die Module erreichen Transferraten von bis zu 8000 MT/s bei einer CAS-Latenz von 26 und unterstützen AMD EXPO. Zusätzlich plant KLEVV auch Varianten mit kleineren Kapazitäten, darunter 8-GB-Module für preisgünstigere Systemkonfigurationen.

Neben Arbeitsspeicher erweitert das Unternehmen auch sein SSD-Angebot. Mit der Genuine G540 kündigt KLEVV ein neues PCIe-5.0-Laufwerk an, das sich unterhalb der absoluten High-End-Klasse positioniert. Die SSD nutzt dabei nur vier PCIe-Lanes und soll Lesegeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MB/s sowie Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 9.000 MB/s erreichen. Damit richtet sich das Modell an Nutzer, die von den Vorteilen der aktuellen PCIe-5.0-Generation profitieren möchten, ohne aber zu den teuersten Lösungen greifen zu müssen.

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Für Anwender mit stärkerem Fokus auf Speicherkapazität und Preis-Leistungs-Verhältnis wurde außerdem die CRAS C925 Lite vorgestellt. Das Laufwerk setzt unter anderem auf QLC-NAND-Speicher und erreicht laut Hersteller bis zu 7.200 MB/s beim Lesen sowie 6.800 MB/s beim Schreiben. Die SSD wird zudem in Kapazitäten von bis zu 8 TB angeboten und eignet sich damit insbesondere für große Spielebibliotheken, Medienarchive oder Datensammlungen. Bei dauerhaft hohen Schreiblasten müssen jedoch die typischen Einschränkungen von QLC-Speicher berücksichtigt werden.

Abgerundet wird das Portfolio durch die externe SSD-Lösung S2 mit USB-3.2-Anbindung. Diese soll Übertragungsraten von bis zu 2 GB/s erreichen und richten sich an Nutzer, die große Datenmengen mobil transportieren oder schnell zwischen verschiedenen Systemen austauschen möchten.

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