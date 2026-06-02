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Gleich zum Auftakt der Computex 2026 hat ADATA an seinem Messestand zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen Kühlung, Gehäuse, Netzteile, Arbeitsspeicher und Enterprise-Hardware präsentiert. Unter der Gaming-Marke XPG standen dabei vor allem neue Kühllösungen und Komponenten für leistungsstarke PC-Systeme im Mittelpunkt.

Im Bereich der Luftkühlung zeigte das Unternehmen den neuen XPG Maestro View V62DA. Der Tower-Kühler setzt auf ein integriertes Display und soll laut Hersteller eine Wärmeabfuhr von bis zu 250 Watt ermöglichen. Damit richtet sich das Modell an leistungsstarke Desktop-Systeme, bei denen neben der Kühlleistung auch die optische Gestaltung eine wichtige Rolle spielt.

Ergänzt wird das Portfolio durch die neue All-in-One-Wasserkühlung Levante View 360. Auch hier kommt ein integriertes Display zum Einsatz. Die Kühlung ist laut ADATA für Prozessoren mit einer Abwärme von bis zu 320 Watt ausgelegt und kombiniert die technische Ausstattung mit RGB-Beleuchtung.

Bei den Gehäusen standen unter anderem das Valor Air Pro in einer Sonderedition sowie das Invader X Elite im Fokus. Letzteres kombiniert das derzeit beliebte Panorama- beziehungsweise "Fish Tank"-Design mit Holzelementen und einer auffälligen Gehäusegestaltung. Damit richtet sich das Modell vor allem an Nutzer, die Wert auf eine offene Präsentation ihrer Hardware legen.

Im Netzteilbereich präsentierte XPG mit dem Fusion Titanium ein besonders leistungsstarkes Modell. Das Netzteil liefert bis zu 1.600 Watt und verfügt über eine Titanium-Zertifizierung für hohe Energieeffizienz. Zur Demonstration setzte ADATA ein Workstation-System mit zwei Intel-Arc-Grafikkarten ein, auf denen mehrere virtuelle Maschinen parallel betrieben wurden. Die gezeigten Anwendungen reichten von Benchmarks bis hin zu KI-gestützten Workloads und verdeutlichten den Einsatzbereich solcher Hochleistungsnetzteile jenseits klassischer Gaming-PCs.

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Auch beim Arbeitsspeicher gab es Neuheiten. Die neue DDR5-Serie XPG Novakey RGB nutzt Hynix-Speicherchips und wird unter anderem mit einer Geschwindigkeit von DDR5-8000 angeboten. Auffällig sind die spiegelnden Heatspreader, die in Schwarz und Silber erhältlich sind und mit einer RGB-Beleuchtung kombiniert werden. Zusätzlich kündigte ADATA eine speziell für Asus-ROG-Plattformen optimierte Variante an, die über entsprechende SPD-Profile für eine vereinfachte Einrichtung verfügt.

Neben den Consumer-Produkten stellte ADATA mit "Trusta" außerdem eine neue Marke für Server-, KI- und Enterprise-Lösungen vor. Zum Portfolio gehören unter anderem Enterprise-SSDs sowie DDR5-RDIMMs für Workstations und Server. Die registrierten Speichermodule sollen insbesondere bei professionellen Systemen für eine höhere Stabilität sorgen und werden in verschiedenen Geschwindigkeitsklassen angeboten.