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Im Vorfeld der Computex 2026 sprechen Cooler Master und G.Skill über eines ihrer Gemeinschaftsprojekte. Beide Unternehmen haben sich zusammengetan und präsentieren mit dem MasterDimm AC einen aktiv gekühlten Arbeitsspeicher. Durch die aktive Kühlung sollen hohe Kapazitäten, eine hohe Taktfrequenz und niedrige Timings vereinbar werden, ohne dass zu hohe Temperaturen hingenommen werden müssen.

Die Idee, direkt im Heatspreader einen kleinen Lüfter unterzubringen, ist dabei nicht neu. Meist reicht den Speicherkits der Luftzug am Sockel, der durch den CPU-Kühler erzeugt wird, aber aus. Bei Spannungen von bis zu 1,5 V können die Speicherkits je nach Größe und Auslegung des Heatspreaders aber recht warm werden, wie einige Tests bei uns schon aufgezeigt haben.

Cooler Master spricht von einer Reduzierung der Temperatur um bis zu 15 °C und will dabei unter einem Geräuschpegel von 35 dB(A) bleiben.

Auch wenn G.Skill erst gestern ein DDR5-Kit mit 9.200 MT/s bei einer Spannung von 1,1 V zeigte, so bewegen sich die meisten Kits in der Spannung meist deutlich darüber. Entsprechend positioniert G.Skill die Zusammenarbeit mit Cooler Master auch im Hinblick auf Kits mit hohen Kapazitäten (64+ GB), DDR5-6000 und CL26 sowie den CU-DIMMs mit 8.000+ MT/s.

Auf der Computex werden wir uns die DDR5-Speicherskits mit Cooler Masters MasterDimm AC noch einmal genauer anschauen und mit den Herstellern auch über die Bedenken hinsichtlich einer weiteren aktiv gekühlten Komponente sprechen.