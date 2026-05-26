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Corsair hat mit dem SHUGO ONYX BLADE eine Sonderedition eines Speicherkits vorgestellt, welche sich vorwiegend durch die Optik auszeichnet. Aus technischer Sicht präsentiert sich das Kit mit 6.000 MT/s bei Timings von CL28-36-36-96. Corsair bietet auf dem Kit sowohl XMP-3.0- als auch EXPO-Profile an, wenngleich das Kit in dieser Konfiguration sicherlich vorrangig für Ryzen-Nutzer interessant ist. Für DDR5-6000 CL28 liegt eine Spannung von 1,4 V an.
Der große Heatspreader aus Aluminium ist an der Oberkante mit einer RGB-Beleuchtung versehen. Auf dem schwarzen Heatspreader zu finden ist das namensgebende SHUGO-Design.
Nun aber der Knackpunkt: Für das DDR5-6000-Kit mit CL28 und einer Kapazität von 2x 16 GB verlangt Corsair einen Preis von 662,99 Euro. Neben den UDIMMs mit echten Speicherchips liefert Corsair auch zwei Dummys mit, um vier Speichersteckplätze bestücken zu können.