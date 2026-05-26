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Ähnlich wie bei DDR5, wo Kosten und Leistungsaufnahme einen immer größeren Anteil bei den Serverkomponenten einnehmen, steigen auch beim High Bandwidth Memory (HBM) die Anforderungen in diesen Bereichen. SK Hynix hat mit iHBM nun eine Lösung vorgestellt, die ab HBM5 greifen könnte. Der Name iHBM ergibt sich aus dem Einsatz sogenannter Integrated Cooling Elements (ICE), die im HBM-Package integriert sind.

Eine TDP im vierstelligen Bereich ist für einen KI-Beschleuniger nicht unüblich. In diesem Jahr werden sowohl AMD als auch NVIDIA Modelle vorstellen, die auf bis zu 2.000 W kommen sollen. Ein einzelner HBM3-Speicherchip kommt auf etwa 10 bis 15 W, bei HBM3E sind es etwa 12 bis 20 W und HBM4 soll auf etwa 15 bis 25 W je Chip kommen. Bei beispielsweise acht HBM3E-Chips sprechen wir also schon von 160 W nur für den Speicher. Mit HBM4 und einer weiteren Steigerung der Kapazitäten steigt die Leistungsaufnahme des Speichers und damit die Anforderungen an die Kühlung.

Mit dem iHBM sieht SK Hynix ein thermisches Interface vor, welches die Abwärme im Inneren des HBM abführen helfen soll. Das Interface sitzt über dem Die-2-Die-Interface im Base-Die, wo vermutlich auch eine verhältnismäßig hohe Abwärme entsteht. Der Wärmewiderstand soll um 30 % geringer ausfallen, als bei den aktuellen Lösungen.

Für die Fertigung von HBM4 und auch HBM5, dann mit iHBM, setzt SK Hynix auf ein Wafer-Level Packaging mittels Mass Reflow-Molded Underfill (MR-MUF). Darin werden zwei Ansätze kombiniert:

Im Mass Reflow (MR) werden die Micro-Bumps zwischen den übereinander gestapelten DRAM-Dies gleichzeitig erhitzt und verlötet. Die vertikalen TSV-Verbindungen der HBM-Stacks werden so elektrisch verbunden. Der Molded Underfill (MUF) füllt die Zwischenräume zwischen den Dies mit einem Epoxidmaterial (EMC – Epoxy Molding Compound). Das stabilisiert den Stack mechanisch und verbessert die Wärmeableitung.

Die kommende HBM-Generation HBM4 wird noch in diesem Jahr für AMDs Instinct-MI400-Serie und NVIDIAs Vera-Rubin-Plattform erwartet. Interessant ist dabei auch die Entwicklung beim Base-Die, das nicht mehr vom Speicherhersteller, sondern größtenteils von TSMC hergestellt wird. Mit dem Custom-HBM wandert der Speichercontroller dann auch in den Base-Die.