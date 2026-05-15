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Für den chinesischen Markt scheint ASUS ROG ein erstes DDR5-Speicherkit anbieten zu wollen. Ein entsprechendes YouTube-Video kursiert im Netz, bei Videocardz ist zudem eine Präsentationsfolie zu finden, welche die wichtigsten Spezifikationen zusammenfasst.

Das ROG-Speicherkit ist Bestandteil der Produktveröffentlichungen zum 20. Geburtstag von ASUS ROG. Dazu gehört auch das ROG Crosshair X870E Edition 20, ein Mainboard mit Sockel AM5, zu dem es heute ebenfalls neue Bilder gab. Für das DDR5-Speicherkit ist ASUS eine Zusammenarbeit mit Biwin eingegangen. Hier ist man bereits zertifizierter Partner für ASUS ROG.

Das Speicherkit wird es offenbar nur in einer Version geben. In dieser verfügt das Kit über eine Kapazität von 2x 24 GB, insgesamt also 48 GB. Für die Transferraten werden 6.000 MT/s vorgegeben, die über ein EXPO- oder XMP-Profil abgerufen werden können. Die dazugehörigen Timings lauten CL26-36-36-76. Die DRAM-Chips stammen von SK Hynix (M-Die).

Die auf den Modulen verbauten RGB-LEDs passen sich via Auro Sync mit weiteren Komponenten an. Der Preis für das ROG-Speicherkit liegt bei 5.999 Yuan – umgerechnet also etwa 750 Euro. Der Verkauf soll bereits im Juni starten, allerdings nur in China. Ob es das Kit auch hierzulande geben wird, bleibt abzuwarten.

Auf der Computex, die Anfang Juni starten wird, werden wir hoffentlich mehr zu den Jubiläumsprodukten von ASUS ROG erfahren.