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#Micron #DDR5-RDIMM #9200-MTs #256-GB #Sampling #Server

DDR5-RDIMMs mit 9.200 MT/s

Micron startet Sampling der Module mit 256 GB

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Micron startet Sampling der Module mit 256 GB
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DDR5-(C)UDIMM-Speichermodule mit deutlich mehr als 6.400 MT/s sind inzwischen üblich, wenn auch aufgrund der Speicherkrise nur zu sehr hohen Preisen erwerbbar. Doch für das Server-Segment geht es mit den DDR5-RDIMMs derzeit bis 6.400 MT/s. Mit Microns nun begonnenem Sampling der DDR5-RDIMMs bis satte 9.200 MT/s und gleichzeitig mit dem Wechsel von bisher maximal 128 GB auf 256 GB an Kapazität pro Modul wird sich dies schon bald ändern.

Für die neuen DDR5-RDIMMs kommt Microns neueste 1-Gamma-Technologie zum Einsatz, mit der die verlöteten ICs bis auf 9.200 MT/s (DDR5-9200) kommen sollen, was das bisherige Limit mit maximal 6.400 MT/s aufhebt. Die Performance wäre demnach um 43,75 % höher, was auch die Speicherbandbreite zusammen mit den zahlreichen Memory-Channels in den Server-Systemen deutlich anheben wird. Der zweite große Pfeiler der neuen Technologie ist ein fortgeschrittenes 3D-Stacking (3DS) der DRAM-Chips, wodurch die Speicherkapazität pro Modul von 128 auf 256 GB verdoppelt werden kann.

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Das Ziel der neuen Module liegt auf der Hand: Entwickelt wurden die neuen DDR5-RDIMMs für die weiterhin steigenden Anforderungen in KI-Rechenzentren und für den High-Performance-Computing-Bereich. Durch die Verdopplung der Speicherkapazität von 128 auf 256 GB können die Server-Systeme pro Speicherbank weit mehr Arbeitsspeicher bereitstellen, die Speicherbandbreite steigt mit 9.200 MT/s deutlich an und als positiver Nebeneffekt soll auch die Energie- und Wärmeeffizienz gesteigert werden.

Mit dem Sampling muss zunächst die Validierung für AMDs aktuelle Turin-Prozessoren (Epyc 9005) und Intels Granite Rapids-SP-CPUs und für die Nachfolger erfolgen. Bei den Preisen möchte man als Konsument dann sicherlich nicht hinschauen, denn diese werden wohl exorbitant ausfallen.

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