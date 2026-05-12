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Der Speicherhersteller Origin Code, bekannt für eher extreme Speicherkits mit optionalem Lüfter, wird zur Computex mit der Erweiterung der Vortex-Serie wieder zu den Extremen greifen. Neu sind unter anderem Low-Latency-Kits mit besonders niedrigen Timings in einem "Meteorite Black"-Finish.

Optional angeboten wird zudem ein Wasserkühler für den Arbeitsspeicher, welcher die Temperaturen noch einmal deutlich reduzieren soll. Der Wasserkühler verfügt über zwei Eingänge und einen Ausgang mit G1/4-Anschluss. Weiterhin bietet er ein Display mit 222 x 480 Pixeln bei 60 Hz. Damit sollen sich die eigenen Builds auch optisch noch einmal aufwerten lassen. Das Vortex-Wasserkühlungsmodul ist ausschließlich für die Vortex-Module von Origin Code vorgesehen.

Die Erweiterung der Vortex-Serie bietet Kapazitäten von 32 bis 256 GB. Die Tranferraten reichen von 6.000 bis 8.000 MT/s, wobei die 8.000 MT/s bei einigen Kits als zweites EXPO-Profil zur Verfügung gestellt werden.

Angeboten werden die folgenden Kits:

32 GB (2x 16 GB), 6.200 MT/s, CL26

48 GB (2x 24 GB), 6.000 MT/s, CL26, zweites EXPO-Profil: 8.000 MT/s, CL36

48 GB (2x 24 GB), 6.200 MT/s, CL28

96 GB (2x 48 GB), 6.000 MT/s, CL26, zweites EXPO-Profil: 8.000 MT/s, CL36

192 GB (4x 48 GB), 6.000 MT/s, CL26

256 GB (4x 64 GB), 6.000 MT/s, CL30

Gezeigt werden sollen die neuen Low-Latency-Kits auf der Computex Anfang Juni und wir werden uns diese auch bei einem persönlichen Besuch anschauen.

Das Vortex-Kit mit DDR5-6200 48 GB (2x 24 GB) CL28 in Meteorite Black und der dazugehörige Wasserkühlblock werden voraussichtlich ab Mitte Mai erhältlich sein. Der Preis steht bisher nicht fest.