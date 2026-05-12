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Origin Code auf der Computex

DDR5-Kits mit niedrigen Latenzen und mit Wasserkühlung mit Display

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DDR5-Kits mit niedrigen Latenzen und mit Wasserkühlung mit Display
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Der Speicherhersteller Origin Code, bekannt für eher extreme Speicherkits mit optionalem Lüfter, wird zur Computex mit der Erweiterung der Vortex-Serie wieder zu den Extremen greifen. Neu sind unter anderem Low-Latency-Kits mit besonders niedrigen Timings in einem "Meteorite Black"-Finish.

Optional angeboten wird zudem ein Wasserkühler für den Arbeitsspeicher, welcher die Temperaturen noch einmal deutlich reduzieren soll. Der Wasserkühler verfügt über zwei Eingänge und einen Ausgang mit G1/4-Anschluss. Weiterhin bietet er ein Display mit 222 x 480 Pixeln bei 60 Hz. Damit sollen sich die eigenen Builds auch optisch noch einmal aufwerten lassen. Das Vortex-Wasserkühlungsmodul ist ausschließlich für die Vortex-Module von Origin Code vorgesehen.

Origin Code Vortex Low-Latency-Kits
Origin Code Vortex Low-Latency-Kits

Die Erweiterung der Vortex-Serie bietet Kapazitäten von 32 bis 256 GB. Die Tranferraten reichen von 6.000 bis 8.000 MT/s, wobei die 8.000 MT/s bei einigen Kits als zweites EXPO-Profil zur Verfügung gestellt werden.

Origin Code Vortex Low-Latency-Kits

Angeboten werden die folgenden Kits:

  • 32 GB (2x 16 GB), 6.200 MT/s, CL26
  • 48 GB (2x 24 GB), 6.000 MT/s, CL26, zweites EXPO-Profil: 8.000 MT/s, CL36
  • 48 GB (2x 24 GB), 6.200 MT/s, CL28
  • 96 GB (2x 48 GB), 6.000 MT/s, CL26, zweites EXPO-Profil: 8.000 MT/s, CL36
  • 192 GB (4x 48 GB), 6.000 MT/s, CL26
  • 256 GB (4x 64 GB), 6.000 MT/s, CL30

Gezeigt werden sollen die neuen Low-Latency-Kits auf der Computex Anfang Juni und wir werden uns diese auch bei einem persönlichen Besuch anschauen.

Das Vortex-Kit mit DDR5-6200 48 GB (2x 24 GB) CL28 in Meteorite Black und der dazugehörige Wasserkühlblock werden voraussichtlich ab Mitte Mai erhältlich sein. Der Preis steht bisher nicht fest.

Quellen und weitere Links

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