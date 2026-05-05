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8.000 MT/s bei CL56

Teamgroup erweitert Elite-(Plus)-DDR5-Speicherserie

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Teamgroup erweitert Elite-(Plus)-DDR5-Speicherserie
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Der Speicherspezialist Teamgroup erweitert seine Elite-DDR5- und Elite-Plus-DDR5-Serie um weitere Varianten. Die Speichermodule sollen dabei auf Transferraten von bis zu 8.000 MT/s bei einer Spannung von 1,1 V kommen. Die Timings sind mit CL56-56-56-128 weniger straff, als dies für Kits mit einer Transferrate von beispielsweise 6.000 MT/s der Fall ist. Initial werden die Kits mit einer Kapazität von 2x 16 GB verfügbar sein. Später sollen dann auch höhere Kapazitäten folgen.

Die Module der Elite-DDR5-Serie kommen ohne jeglichen Heatspreader aus. Die Elite-Plus-DDR5-Serie ist wiederum mit einem Heatspreader versehen und wird in den Farben Schwarz/Grau und Weiß/Silber erhältlich sein.

Der Betrieb des DDR5-8000 bei 1,1 V und Timings von CL56-56-56-128 auf Intels Z890- und AMDs X870E-Plattform wird via Screenshot dargelegt.

Teamgroup Elite Plus DDR5
Teamgroup Elite Plus DDR5
Teamgroup Elite Plus DDR5
Teamgroup Elite Plus DDR5

Die schnellen Kits der Elite-DDR5- und Elite-Plus-DDR5-Serie sollen ab Juni in Nordamerika verfügbar sein. Zu den Preisen und der Verfügbarkeit in Deutschland gibt es noch keinerlei Informationen.

Quellen und weitere Links

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