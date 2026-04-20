Werbung

Im zweiten Halbjahr dieses Jahres plant NVIDIA die Auslieferung der bereits in der Produktion befindlichen Vera-Rubin-Plattform für künftige Agentic-AI-Rechenaufgaben und hat für den benötigten Arbeitsspeicher SK Hynix ins Boot geholt. Heute wurde mit der Massenproduktion der SOCAMM2-Module begonnen. Die SOCAMM2-Module werden im 1cnm-Prozess gefertigt, basieren auf dem LPDDR5X-Speicher und wurden speziell für NVIDIAs Vera-Rubin-Plattform optimiert.

Von den Abmessungen her kommt ein SOCAMM2-Modul auf 90 x 14 mm und bringt auf der Unterseite 694 Pins mit. Während Samsung und auch Micron ebenfalls an SOCAMM2-Module bis 256 GB an Speicherkapazität arbeiten, spricht SK Hynix zunächst von 192-GB-Modulen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist der Wechsel auf ebenfalls 256 GB nicht unwahrscheinlich. Pro Pin ist eine Datenrate von 9,6 Gbit/s möglich, die in sehr hohen 9.600 MT/s münden. Bei der Speicherbandbreite sind bis zu 153,6 GB/s möglich und ist mehr als doppelt so hoch, als bei einem DDR5-RDIMM-Modul. Die Effizienz soll um 75 % steigen bei einem Drittel der Leistungsaufnahme eines RDIMMs. Ein weiterer, großer Vorteil ist der platzsparende Einsatz in horizontaler Ausrichtung.

Präsident und Leiter der KI-Infrastruktur, Justin Kim, gab zu der Pressemeldung folgenden Kommentar:

Mit der Lieferung des 192 GB großen SOCAMM2 hat SK hynix einen neuen Standard für KI-Speicherleistung gesetzt. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren globalen KI-Kunden werden wir unsere Position als vertrauenswürdigster Anbieter von KI-Speicherlösungen weiter festigen. - Justin Kim, Präsident und Leiter der KI-Infrastruktur

NVIDIAs Rubin-GPU wird in 3 nm bei TSMC gefertigt, bringt HBM4 als Grafikspeicher mit, bringt bis zu 336 Milliarden Transistoren und 224 Streaming-Multiprocessors mit, die in 28.672 Shader-Einheiten resultieren. Im Vergleich zur Blackwell-Architektur verspricht sich NVIDIA ein 3,5-fach schnelleres KI-Training bei doppeltem Stromverbrauch, aber dafür eine 10-fach bessere Performance pro Watt.