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Arbeitsspeicher wurde über Wochen und Monate hinweg immer teurer. Mittlerweile hat sich die Lage zumindest insofern entspannt, als die Preise nicht mehr weiter steigen und sich der Markt etwas beruhigt hat. Dennoch präsentieren die Hersteller immer wieder Lösungen, die es dem Kunden vereinfachen sollen, auch ohne teuren Speicher ihr Wunschsystem auszustatten.

So stellte AMD die Leistung seiner Ryzen-9000X3D-Prozessoren derart dar, dass diese schnellen DDR5 und sogar den Dual-Channel-Betrieb überflüssig machen sollten. So ganz nachvollziehbar ist dieses Argument aber nicht in allen Fällen.

Nun haben ASRock, Teamgroup und Intel neue DDR5-Speichermodule vorgestellt, die nur über einen Subkanal mit einer Breite von 32 Bit arbeitet. HUDIMM nennen sich diese und sollen mit einmal günstiger in der Fertigung sein, als solche mit zweimal 32 Bit. Allerdings spielt der NAND-Speicher als solcher bei den Kosten natürlich auch eine entscheidende Rolle und so fällt ein Großteil der Argumentation auch auf die Speicherkapazität zurück.

Daher sind auch die von ASRock gemachten Vergleiche mit Vorsicht zu genießen. So zeigt ASRock die Speicherbandbreite und Latenzen einer Bestückung in Single-Channel-Konfiguration (einmal 24 GB, zwei Subkanäle) und vergleicht diese mit einer Bestückung mit zwei Modulen, einmal mit zwei Subkanälen und zusätzlich einem HUDIMM mit nur einem Subkanal (einmal 8 GB, ein Subkanal plus einmal 16 GB, zwei Subkanäle).

HUDIMM-Speichermodule sollen zu Mainboards mit 600er-, 700er- und 800er-Chipsatz kompatibel sein. ASRock bereitet entsprechende BIOS-Updates vor. Ab wann HUDIMMs im Handel erhältlich sein werden, ist nicht bekannt.