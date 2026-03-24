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Für Intel Core Ultra 200S Plus

G.Skill bestätigt DDR5-OC-Kits mit XMP-3.0-Support

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G.Skill bestätigt DDR5-OC-Kits mit XMP-3.0-Support
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Per Pressemitteilung hat G.Skill bekannt gegeben, dass bestehende und neue DDR5-Speicherkits offiziell als Intel-XMP-3.0-Ready für die neue Intel-Core-Ultra-200S-Plus-Generation zertifiziert wurden. Damit liegen erste klar benannte DDR5-OC-Kits vor, die für Intels neue Desktop-Plattform validiert sind und sich per XMP-Profil im BIOS mit wenigen Klicks auf übertaktete Spezifikationen bringen lassen. Aufgrund einer US-Sammelklage zeigt sich der Hersteller hier etwas vorsichtiger.

Laut G.Skill umfasst die Freigabe sowohl DDR5-U-DIMM- als auch DDR5-CU-DIMM-Kits. Über Intel XMP 3.0 werden die jeweiligen OC-Profile direkt im SPD hinterlegt, sodass Anwender auf kompatiblen Z890-Mainboards lediglich das entsprechende Profil im BIOS aktivieren müssen, um die höheren Speicherfrequenzen, Timings und Spannungen zu nutzen. Im Rahmen der Ankündigung verweist G.SKILL zudem auf ausgewählte DDR5-Kits, die zusätzlich das "Intel 200S Boost"-Badge tragen. Diese Module bringen XMP-Profile mit, die Taktraten von bis zu DDR5-8000 bei einer maximal spezifizierten Betriebsspannung von 1,4 V vorsehen, und sollen so das Overclocking-Potenzial der neuen Plattform gezielt ausreizen.

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In internen Tests und mit Enthusiasten-Setups demonstriert der Hersteller darüber hinaus, dass auf Basis der neuen Intel-Plattform noch deutlich höhere Taktfrequenzen erreichbar sind: Als Beispiel zeigt G.Skill ein System mit ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX und einem Intel Core Ultra 7 270K Plus, bei dem der DDR5-Speicher mit effektiv DDR5-10000 unter Memtest-Last stabil betrieben wurde. 

G.Skill spricht in der Mitteilung von bestehenden und neuen DDR5-Kits mit Intel-XMP-3.0- und Intel-200S-Boost-Zertifizierung, nennt jedoch keine konkreten Modellbezeichnungen, Kapazitäten oder Preisempfehlungen. Auch ein genauer Marktstarttermin im Kontext der Einführung der Intel-Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren wird nicht genannt. Interessierte Nutzer müssen daher auf aktualisierte Produktlisten und Spezifikationsseiten des Herstellers warten, um konkrete Kits mit den genannten XMP-Profilen zu erhalten.

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