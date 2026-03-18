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AMD und Samsung haben eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet, die AMD die Lieferung von HBM4 und DDR5 zusichert und auf der anderen Seite sicherlich auch gewisse Abnahmeverpflichtungen seitens des Chipherstellers festlegt.

Benötigt wird der schnelle HBM4 von AMD für die Instinct-MI455X-Beschleuniger, die gleich zwölf HBM4-Speicherstacks für eine Kapazität von 432 GB benötigen. Die Speicherbandbreite liegt bei insgesamt 19,6 TB/s. Die Auslieferung der Instinct-MI450-Generation soll in diesem Jahr beginnen und den bisherigen Erkenntnissen nach, könnte AMD seinem Konkurrenten NVIDIA in Sachen Hardware deutlich näher sein, als bisher.

Samsung liefert den HBM4 aber nicht direkt an AMD, sondern an TSMC. Hier wiederum findet die Fertigung der Compute-Chiplets in N2 statt. Auch die weiteren Chips für die Instinct-Beschleuniger werden von TSMC kommen, wo sie dann auch mit dem HBM4 verheiratet werden.

Zudem wird Samsung auch DDR5 in Form von DRAM-Speicher an AMD liefern, damit dieser zusammen mit den kommenden Epyc-Servern zum Einsatz kommen kann. Die Instinct-MI455X-Beschleuniger werden zusammen mit den Epyc-Prozessoren unter anderem in den Rack-Scale-Systemen wie AMDs Helios kombiniert zum Einsatz kommen.

Samsung liefert den DDR5-Speicher also auch hier vermutlich nicht direkt an AMD, sondern an die Serverhersteller, die diesen wiederum in den Racks, unter anderem auch den Helios-Racks, benötigen.

Bereits häufiger wurde darüber spekuliert, dass AMD auch die Foundry-Kapazitäten von Samsung in Anspruch nehmen könnte. In der aktuellen und kommenden Generation der Epyc-Prozessoren und KI-Beschleuniger wird AMD die Compute- und I/O-Chips aber allesamt bei TSMC fertigen lassen. In der Pressemitteilung von Samsung heißt es dazu:

Die beiden Unternehmen werden zudem Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Bereich der Halbleiterfertigung erörtern, in deren Rahmen Samsung Fertigungsdienstleistungen für AMD-Produkte der nächsten Generation erbringen würde. - so Samsung in seiner Pressemitteilung

Konkret zu berichten gibt es zu diesem Punkt also noch nichts.