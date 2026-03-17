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GTC 2026

Micron und Samsung zeigen HBM4(E), SOCAMM2 und PCIe-6.0-SSDs

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Micron und Samsung zeigen HBM4(E), SOCAMM2 und PCIe-6.0-SSDs
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Im Rahmen der GTC 2026 haben die Speicherhersteller Micron, Samsung und SK Hynix ihrerseits verschiedenste NAND- und Flash-Lösungen vorgestellt. Diese sollen die kommenden Rubin- und Feynman-Generationen unterstützen – sei es durch HBM direkt neben den GPUs oder durch SOCAMM2-Speicher für die CPUs und DGX-Systeme. Auch schnelle SSDs mit PCI-Express 6.0 werden in den zukünftigen KI-Systemen zum Einsatz kommen.

Micron wird mit seinem HBM4 mit 12-Stacks einer der wichtigsten Lieferanten für die Vera-Rubin-Beschleuniger sein. Die Chips haben eine Kapazität von jeweils 36 GB. Bei acht HBM4-Speicherchips im GPU-Package kommen die KI-Beschleuniger auf eine Speicherkapazität von 288 GB. 

Schon mehrfach von Micron gezeigt wurde die Micron 9650, die erste PCIe-6.0-SSD von Micron. Entsprechend schneller Massenspeicher wird beispielsweise im Zusammenhang mit den BlueField-4-DPUs zum Einsatz kommen. Bereits angekündigt hat man ebenfalls schon die SOCAMM2-Module mit einer Kapazität von 192 GB. Später sind auch solche mit einer Kapazität von 256 GB geplant.

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Auch Samsung zeigt den Dreiklang aus HBM4, SOCAMM2 und PCIe-6.0-SSD. Die Vera-Rubin-Plattform wird auch von Samsung mit HBM4 bestückt. Gezeigt wird aber auch schon HBM4E, der erst für Rubin Ultra vorgesehen ist. Während Samsung im Zusammenhang mit HBM4 von 8 bis 13 GBit/s spricht, steigt Samsung mit HBM4 bereits bei 16 GBit/s ein. Ein einzelner HBM4E-Speicherstack kommt somit auf 4 TB/s.

Neben dem Fokus auf HBM4(E) zeigt Samsung ebenfalls SOCAMM2 und mit der PM1763 eine PCIe-6.0-SSD.

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Zu den großen drei Herstellern beim Speicher gehört auch SK Hynix. Der zweite südkoreanische Speicherspezialist, SK Hynix, spricht zur GTC über HBM3E, der aktuell für die Blackwell-Beschleuniger verwendet wird, aber auch HBM4 und ebenfalls SOCAMM2.

Quellen und weitere Links

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