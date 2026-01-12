Werbung

Zuletzt hatten wir uns die Preisentwicklung beim Arbeitsspeicher Anfang Dezember 2025 angeschaut. Zwischenzeitlich gab es keinerlei Entspannung am Markt und dennoch wollen wir heute einen Blick auf die zwischenzeitliche Entwicklung werfen.

Den Anfang in dieser Analyse machten wir am 13. November 2025 mit einem Blick auf die Preise, bzw. mit einem Vergleich zwischen den Preisen zum Erscheinungszeitpunkt der Tests von zwölf Speicherkits und der späteren Preisentwicklung.

Nach einem starken Preissprung zum November und in weiteren Schritten mit Ende November und Anfang Dezember schien sich der Markt etwas abzukühlen. Runter gingen die Preise zwar nicht, aber der Anstieg kühlte etwas ab. Allerdings sind sieben von zwölf Kits gar nicht erhältlich, was natürlich auch eine Aussage zur aktuellen Marktsituation darstellt.

Preisentwicklung beim Arbeitsspeicher Speicherkit Preis zum Test Preis (13.11.25) Preis (26.11.25) Preis (4.12.25) Preis (12.01.26) TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test) 150 Euro 320 Euro 320 Euro - - G.Skill Trident Z Neo RGB, 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 (Test) 445 Euro 1.080 Euro 1.480 Euro 2.050 Euro 1.900 Euro Teamgroup T-Create Expert, 2x 16 GB, DDR5-7200, CL34 (Test) 126 Euro 330 Euro 310 Euro 450 Euro - G.Skill Trident Z5 Neo RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000, CL26 (Test)

210 Euro - - 540 Euro - G.Skill Trident Z5 CK CUDIMM, 2x 24 GB, DDR5-8200, CL40 (Test) 250 Euro 340 Euro 430 Euro 520 Euro - Corsair Vengeance RGB CUDIMM 2x 24 GB, DDR5-8400 CL40 (Test) 390 Euro 540 Euro 430 Euro 1.000 Euro 1.080 Euro KLEVV Cras V RGB, 2x 16 GB GB, DDR5-7200 CL34 (Test) - - - - - KLEVV URBANE V RGB, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test) - - - - - Teamgroup T-Force XTREEM ARGB, 2x 24 GB, DDR5-8000 CL38 (Test) 340 Euro 360 Euro 360 Euro - - G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000 CL28 (Test) 160 Euro 330 Euro 440 Euro 470 Euro 610 Euro G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-8000 CL38 (Test) 250 Euro 425 Euro 470 Euro 520 Euro 650 Euro Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance 2x 24 GB, DDR5-6000 CL36 (Test) 185 Euro 355 Euro 455 Euro 510 Euro 540 Euro

Die Preise verbleiben also weiterhin auf hohem Niveau und steigen weiterhin leicht an, einige extreme Spitzen wie die G.Skill Trident Z Neo RGB, 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 sind sogar im Preis gefallen.

Laut Geizhalz-Preisvergleich finden sich in den Top10-Suchen weiterhin einige Speicherkits: