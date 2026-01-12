News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#DDR5 #DDR #RAM #Arbeitsspeicher #Preise

Vier Wocher später

Ein erneuter Blick auf die Preisentwicklung beim RAM

Portrait des Authors


Ein erneuter Blick auf die Preisentwicklung beim RAM
9

Werbung

Zuletzt hatten wir uns die Preisentwicklung beim Arbeitsspeicher Anfang Dezember 2025 angeschaut. Zwischenzeitlich gab es keinerlei Entspannung am Markt und dennoch wollen wir heute einen Blick auf die zwischenzeitliche Entwicklung werfen.

Den Anfang in dieser Analyse machten wir am 13. November 2025 mit einem Blick auf die Preise, bzw. mit einem Vergleich zwischen den Preisen zum Erscheinungszeitpunkt der Tests von zwölf Speicherkits und der späteren Preisentwicklung.

Nach einem starken Preissprung zum November und in weiteren Schritten mit Ende November und Anfang Dezember schien sich der Markt etwas abzukühlen. Runter gingen die Preise zwar nicht, aber der Anstieg kühlte etwas ab. Allerdings sind sieben von zwölf Kits gar nicht erhältlich, was natürlich auch eine Aussage zur aktuellen Marktsituation darstellt.

Preisentwicklung beim Arbeitsspeicher
Speicherkit Preis zum Test Preis (13.11.25)Preis (26.11.25)Preis (4.12.25)Preis (12.01.26)
TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test) 150 Euro 320 Euro320 Euro--
G.Skill Trident Z Neo RGB, 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 (Test) 445 Euro 1.080 Euro1.480 Euro2.050 Euro1.900 Euro
Teamgroup T-Create Expert, 2x 16 GB, DDR5-7200, CL34 (Test) 126 Euro 330 Euro310 Euro450 Euro-
G.Skill Trident Z5 Neo RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000, CL26 (Test)
 210 Euro --540 Euro-
G.Skill Trident Z5 CK CUDIMM, 2x 24 GB, DDR5-8200, CL40 (Test) 250 Euro 340 Euro430 Euro520 Euro-
Corsair Vengeance RGB CUDIMM 2x 24 GB, DDR5-8400 CL40 (Test) 390 Euro 540 Euro430 Euro1.000 Euro1.080 Euro
KLEVV Cras V RGB, 2x 16 GB GB, DDR5-7200 CL34 (Test) - ----
KLEVV URBANE V RGB, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test) - ----
Teamgroup T-Force XTREEM ARGB, 2x 24 GB, DDR5-8000 CL38 (Test) 340 Euro 360 Euro360 Euro--
G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000 CL28 (Test) 160 Euro 330 Euro440 Euro470 Euro610 Euro
G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-8000 CL38 (Test) 250 Euro 425 Euro470 Euro520 Euro650 Euro
Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance 2x 24 GB, DDR5-6000 CL36 (Test) 185 Euro 355 Euro455 Euro510 Euro540 Euro

Die Preise verbleiben also weiterhin auf hohem Niveau und steigen weiterhin leicht an, einige extreme Spitzen wie die G.Skill Trident Z Neo RGB, 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 sind sogar im Preis gefallen.

DDR5-Speicher Teaser

Laut Geizhalz-Preisvergleich finden sich in den Top10-Suchen weiterhin einige Speicherkits:

  • Patriot Viper VENOM UDIMM 32 GB Kit, DDR5-6000, CL30: 433 Euro
  • Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32 GB Kit, DDR5-6000, CL30: 480 Euro
  • Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32 GB Kit, DDR5-6000, CL30: 455 Euro
  • Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36: 385 Euro
Quellen und weitere Links

    Werbung

    #DDR5
    #DDR
    #RAM
    #Arbeitsspeicher
    #Preise
    KOMMENTARE (9)
    Back to top