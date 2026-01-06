Werbung

Auch ADATA ist als Speicherspezialist auf der diesjährigen CES in Las Vegas mit einigen neuen Produkten vor Ort. Vornehmlich ausgestellt wurden die neuesten Storage- und RAM-Produktneuheiten für den Enterprise-Markt. Beispielsweise DDR5-RDIMM-Module mit bis zu 128 GB an Einzelkapazität, die T7P5-Enterprise-SSD im U.2-Format und schnellem PCIe-5.0-x4-Interface. Außerdem stellte ADATA ein DDR5-CUDIMM-Kit mit 2x 128 GB für Intels LGA1851-Plattform vor. Aus der eigenen XPG-Reihe wurde jedoch auch ein modernes Netzteil gezeigt.

Mit der Marke Trusta vertreibt ADATA die Enterprise-Produkte und stellte auf der Messe in Las Vegas unter anderem ein DDR5-RDIMM-Modul vor, das für kompatible Server-Plattformen konzipiert ist. Das Modul kommt auf 6.400 MT/s und wird es in den Kapazitäten 32 GB, 64 GB, 96 GB und 128 GB geben. Aufgrund der anhaltenden Speicherkrise wollte ADATA nicht von den Preisen sprechen, die ohne Weiteres sehr hoch ausfallen werden.

Schnelle Enterprise-SSD im U.2-Format

Unter der Trusta-Enterprise-Marke von ADATA wurde mit der T7P5-Enterprise-SSD ein Highlight vorgestellt. Sie kommt im passenden U.2-Format, ist bis PCIe 5.0 x4 sehr schnell angebunden und soll Transferraten bis 13.500 MB/s lesend und 10.400 MB/s schreibend erreichen. Die 4K-Random-Zugriffe werden mit 3,2 Millionen IOPS beim Lesen und 470.000 IOPS beim Schreiben angegeben.

ADATA setzt bei der T7P5-SSD auf modernen 3D-eTLC-NAND, der sich auf drei verfügbare Kapazitätsstufen aufbaut. Neben 1,92 TB wird es die T7P5 auch mit 3,84 TB und 7,68 TB geben. Es kommen generell Features, wie OCP 2.0, Power-Loss Protection und Multi-Namespace hinzu.

ATX-3.1-Netzteil: XPG Fusion mit 1.600 Watt

Das ausgestellte XPG-Fusion-Netzteil ist für den Consumer-Markt gedacht und ist dank ATX-3.1-Standard ein modernes Netzteil. Das Netzteil ist durch eine Kooperation mit Delta entstanden und bietet eine Dauerleistung von 1.600 W und ist daher bestens für den Einsatz leistungshungriger Komponenten, wie einer GeForce RTX 5090 geeignet. Das Netzteil stellt gleich zwei 12V-2x6-Stromstecker mit jeweils 600 W bereit. Gleich acht Schutzschaltungen bringt das XPG Fusion mit: OCP (Over Current Protection), OVP (Over Voltage Protection), OPP (Over Power Protection), OTP (Over Temperature Protection), UVP (Under Voltage Protection), SCP (Short-Curcuit Protection), NLO (No Load Operation) und SIP (Surge and Inrush Protection).

Dank der vorliegenden 80Plus-Titanium- und Cybernetics-Zertifizierung ist eine hohe Effizienz gegeben und selbst bei höheren Temperaturen ist der doppelt gelagerte 135-mm-Axiallüfter zur Stelle, der bis 2.700 Umdrehungen pro Minute drehen kann. Da das XPG Fusion ein digitales Netzteil ist, kann es mittels der eigenen XPG-PRIME-Software gesteuert und kontrolliert werden. Ganze 12 Jahre Garantie gibt ADATA auf das XPG Fusion. Ein Preis und der Verfügbarkeitszeitpunkt wurde uns auf der Messe nicht verraten.