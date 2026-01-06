Werbung

Auf der CES zeigt ADATA ein erstes Speicherkit eines sogenanten CQDIMM. CQDIMM steht für Consumer Quad-Rank Unbuffered DIMM. Im Grunde handelt es sich um ein UDIMMs in einer Quad-Rank-Konfiguration, was besonders hohe Kapazitäten möglich macht. Im Falle von ADATA werden Module mit einer Kapazität von 128 GB in einem Dual-Channel-Setup gezeigt.

Auf dem Stand von ADATA läuft ein Gigabyte Z890 AORUS Tachyon mit zwei DIMMs und hier wurde eine Transferrate von 7.200 MT/s erreicht – der Takt lag demnach bei 3.600 MHz. Dazu wurde ein Intel Core Ultra 9 285K verwendet. Das zweite Demo-System verwendete ein MSI MEG Z890 UNIFY-X – auch hier mit 7.200 MT/s. Ein Nachteil sind sicherlich die Timings, denn diese sind mit 40-48-48-117 relativ hoch.

Bisher handelt es sich bei der gezeigten Technik auch nur um eine Machbarkeitsstudie. CQDIMMs sind allerdings von der JEDEC bereits spezifiziert worden. Für Endkunden werden CUDIMMs aber zunächst wichtiger bleiben, denn auch hier lassen sich hohe Speichertaktraten erreichen, allerdings mit einer deutlich weniger komplexen Dual-Rank-Konfiguration.

In Anbetracht der aktuellen Speicherpreise dürften 2x 128 GB ohnehin für die allermeisten unerschwinglich sein.

Daneben stellt ADATA auf der CES noch eine Reihe von Enterprise-Produkten aus. Dazu gehören U.2-SSDs mit PCIe-5.0-Anbindung ebenso wie ein breites Spektrum an weiteren Form-Faktoren für den schnellen NAND-Flash.