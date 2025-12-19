Werbung

Zur GTC in diesem Jahr präsentierte Micron als einer der Hardware-Partner von NVIDIA einen neuen Arbeitsspeicher-Standard, der direkt in mehreren der dort vorgestellten NVIDIA-Produkte eingesetzt wird. Die sogenannten SOCAMM-Module – kurz für Small Outline Compression Attached Memory Module – stellen eine Weiterentwicklung der CAMM- bzw. CAMM2-Technologie dar, die erstmals auf der Computex 2024 zu sehen war. Nun zieht auch Samsung nach.

SOCAMM2 zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauform aus, kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz. Die Module messen lediglich 90 × 14 mm und fallen damit deutlich kleiner aus als CAMM bzw. CAMM2, die noch auf Abmessungen von 146 × 70 mm kamen.

Als Basis des SOCAMM2 kommt LPDDR5X zum Einsatz. Samsung äußert sich aktuell noch nicht zu den Transferraten, die hier erreicht werden sollen. Micron kündigte seine Umsetzung mit 9.600 MT/s an. Die Speicherchips dürften in Kürze aber auch die Grenze von 10.000 MT/s überschreiten können. Hinsichtlich der Kapazitäten sollen 32, 64, 128 und auch 192 GB angeboten werden.

Bei den KI-Systemen wird der Trend hin zu SOCAMM2 und ähnlichen Lösungen einerseits durch die kompakten Abmessungen bestärkt, aber auch die Energieeffizienz ist deutlich höher, als bei RDIMMs.

Der SOCAMM2 von Samsung dürfte hauptsächlich in KI-Systemen von NVIDIA zum Einsatz kommen. Entsprechend äußert sich NVIDIA auch in der Pressemitteilung von Samsung: