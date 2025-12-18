Werbung

Beinahe täglich gibt es neue Hiobsbotschaften rund um immer teurer werdende PC-Hardware und hier vor allem die Speichermodule. Micron will sich in Form seiner Marke Crucial im kommenden Jahr aus diesem Markt komplett zurückziehen.

Unter vorgehaltener Hand haben uns einige Speicherhersteller bestätigt, dass die geplante Veröffentlichung neuer Speicherserien verschoben werden musste. Einige Hersteller haben in den vergangenen Wochen dennoch neue Produkte auf den Markt gebracht. Aber die Speicherhersteller stehen aktuell besonders unter Druck, da die Verknappung und die höheren Preise sich hier besonders deutlich zeigen.

Speicherspezialist G.Skill hat ein Statement zu den gestiegenen Preisen veröffentlicht:

DRAM prices are experiencing significant industry-wide volatility, due to severe global supply constraints and shortages, driven by unprecedented high demand from the AI industry. As a result, G.SKILL procurement and sourcing costs have substantially increased. G.SKILL pricing reflect industry-wide component cost increases from IC suppliers and is subject to change without notice based on market conditions. Purchasers should be mindful of the pricing before purchasing. Thank you. - so G.Skill in einem Statement

G.Skill schlägt dabei in die gleiche Kerbe wie alle beteiligten und abhängigen Unternehmen: Die hohe Nachfrage bei den KI-Servern sorgt dafür, dass Speicher überall knapp ist. Die Beschaffungs- und Einkaufskosten von G.Skill sind demnach erheblich gestiegen. Die Preise sollen die branchenweiten Kostensteigerungen für Komponenten wie DRAM und weitere ICs widerspiegeln.

Ab wann sich die Situation verbessern wird, dazu äußert sich G.Skill nicht.