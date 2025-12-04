Werbung

XPG hat ein neues DDR5-Speicherkit vorgestellt. Als Inspiration für das Design hat ein Kampfjet Modell gestanden und entsprechend folgen die Module einem auffälligen Fighter-Jet-Design. Das ARMAX RGB DDR5 richtet sich vor allem an Gamer, die ein schnelles, stylisches und zuverlässiges Speicher-Upgrade für ihr System suchen.

Optisch sticht das ARMAX-Modul dadurch hervor, dass die Oberseite bewusst schräg und nicht horizontal gestaltet ist. Damit soll sie dem Profil eines Kampfjets nachempfunden werden. Symmetrische Kanten, strukturierte Stanzungen, Chromelemente und klare geometrische Linien sollen den Look vervollständigen und allem ein futuristisches Äußeres verleihen. XPG selbst beschreibt das Design als Hommage an das Gefühl eines Piloten, der ruhig und konzentriert durch den Himmel gleitet.

Mit bis zu 6.400 MT/s liefert ARMAX RGB einen deutlichen Leistungssprung gegenüber Standard-DDR5. Damit eignet sich der RAM perfekt für neue Gaming-PCs, die moderne Spiele und Anwendungen ohne Leistungseinbrüche darstellen sollen.

Die integrierte RGB-Leiste lässt sich über die XPG Prime-Software anpassen. Nutzer können individuelle Effekte erstellen oder alle kompatiblen XPG-RGB-Komponenten synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungskonzept zu erzeugen. Für stabile Spannungsversorgung sorgt ein Power Management IC direkt auf dem Modul. Gleichzeitig arbeitet ARMAX RGB dank niedrigerem DDR5-Betriebsspannungsbedarf effizienter als vergleichbarer DDR4-Speicher. Dank On-Die ECC erkennt und korrigiert der RAM Fehler automatisch. Dies soll für Stabilität und Zuverlässigkeit bei langen Gaming- oder Workload-Sessions sorgen. Die Übertaktung mit Intel XMP 3.0 und AMD EXPO soll besonders einsteigerfreundlich sein. Einstellungen können ohne BIOS-Feintuning aktiviert werden. Alle Informationen gibt es auch auf der offiziellen Produktseite.