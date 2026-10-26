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Wie bereits seit Monaten erwartet hat Apple heute das neue iPad Mini vorgestellt. Neben einem größeren OLED-Display erhält das kompakte Tablet mit dem A20 Pro einen neuen Prozessor, ein dünneres und leichteres Gehäuse sowie erstmals eine Zertifizierung gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Hinzu kommen Verbesserungen bei den Kameras, der Audiowiedergabe und den drahtlosen Verbindungen. Allerdings steigt auch der Einstiegspreis.

Die auffälligste Neuerung ist der Wechsel von der bisher verwendeten IPS-LCD-Technik auf ein OLED-Panel. Während das bisherige iPad mini mit A17 Pro über ein 8,3 Zoll großes Liquid-Retina-Display mit 2.266 × 1.488 Pixeln verfügte, bietet das neue Modell ein 8,5 Zoll großes Super-Retina-XDR-Display mit 2.316 × 1.512 Pixeln. Die Pixeldichte bleibt bei 326 ppi. Durch die um 24 % reduzierten Displayränder kann Apple die größere Bildschirmdiagonale bei nahezu unveränderten Gehäuseabmessungen unterbringen.

Die OLED-Technik ermöglicht eine pixelgenaue Steuerung der Helligkeit und damit eine Darstellung von Schwarz ohne Hintergrundbeleuchtung. Apple nennt ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und eine maximale Helligkeit von 600 Nits bei der Darstellung von SDR- und HDR-Inhalten im Vollbildmodus. Bei HDR-Inhalten soll eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 Nits erreicht werden. Das bisherige IPS-Display kam auf maximal 500 Nits. Zudem lässt sich die Helligkeit auf bis zu 1 Nit reduzieren. Optional bietet Apple erstmals für das iPad mini ein Nanotexturglas an, das störende Reflexionen reduzieren soll. Eine höhere Bildwiederholrate oder Unterstützung für ProMotion erwähnt Apple in den technischen Daten hingegen nicht.

Auch das Gehäuse wurde überarbeitet. Mit einer Dicke von 5,4 mm fällt das neue iPad mini rund 14 % dünner aus als der 6,3 mm starke Vorgänger. Das Gewicht sinkt beim WLAN-Modell von 293 auf 255 g. Die Mobilfunkvariante wiegt nun 263 statt 297 g. Erstmals verfügt das iPad mini außerdem über eine IP67-Zertifizierung, die unter definierten Testbedingungen einen Schutz vor Staub und zeitweiligem Untertauchen in Wasser bescheinigt.

Im Inneren ersetzt der im 2-nm-Verfahren gefertigte A20 Pro den bisherigen A17 Pro. Apple setzt auf eine neue, von den M-Chips inspirierte Gehäusearchitektur. Die CPU verfügt je nach Speicherausstattung über fünf oder sechs Kerne, während die GPU sieben Kerne bietet. Zum Vergleich: Der A17 Pro im bisherigen iPad mini arbeitete mit sechs CPU- und fünf GPU-Kernen.

Laut Apple steigt die Multithread-Leistung der CPU um bis zu 60 %, während die GPU eine bis zu 2,7-fache Leistung erreichen soll. Insbesondere bei der Ausführung von KI-Modellen verspricht der Hersteller erhebliche Fortschritte. Die sieben GPU-Kerne verfügen jeweils über Neural Accelerators, wodurch sich beispielsweise die Token-Generierung lokaler Sprachmodelle um den Faktor 4,5 beschleunigen soll. Zudem wurde die Speicherbandbreite mehr als verdoppelt. Die genannten Leistungssteigerungen stammen aus internen Messungen von Apple und müssen sich in unabhängigen Benchmarks erst bestätigen.

Eine Besonderheit besteht darin, dass Apple nicht in allen Speicherkonfigurationen den gleichen Funktionsumfang des A20 Pro anbietet. Während die Varianten mit 128 und 256 GB einen CPU-Kern weniger sowie eine Neural Engine mit 16 Kernen besitzen, verfügt das 512-GB-Modell über sechs CPU-Kerne und eine Dual 16-Core Neural Engine mit insgesamt 32 Kernen. Damit unterscheidet sich erstmals innerhalb dieser iPad-mini-Generation nicht nur die Speicherkapazität, sondern auch die Rechenleistung der verschiedenen Ausstattungsvarianten.

Bei den Kameras setzt Apple weiterhin auf eine 12-MP-Hauptkamera mit Smart HDR 4 und Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 60 FPS. Neu ist ein adaptiver True-Tone-Blitz, der unter anderem die Qualität beim Scannen von Dokumenten verbessern soll. Die ebenfalls mit 12 MP auflösende Frontkamera mit Center Stage befindet sich nun an der Längsseite des Tablets. Beim bisherigen Modell war diese noch an der kurzen Seite positioniert. Damit soll die Kameraperspektive bei Videokonferenzen im Querformat natürlicher ausfallen.

Eine weitere Neuerung ist das von Apple als Acoustic Display bezeichnete Audiosystem. Speziell entwickelte Tieftöner sind über das Display miteinander gekoppelt, während zusätzliche Hochtöner zwischen Glas und Aluminiumgehäuse untergebracht werden. Der Hersteller verspricht dadurch eine kräftigere Basswiedergabe und eine höhere Lautstärke.

Für drahtlose Verbindungen kommt erstmals der hauseigene N1-Chip zum Einsatz, der WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Das bisherige iPad mini mit A17 Pro war noch auf WLAN 6E beschränkt. Bei den Cellular-Modellen setzt Apple auf das neue C2-Modem, das gegenüber dem Vorgänger bis zu 50 % höhere Mobilfunkgeschwindigkeiten bei verbesserter Energieeffizienz erreichen soll. Eine Mobilfunkverbindung wird weiterhin über eSIM hergestellt. Neu ist außerdem die Unterstützung für schnelles Laden, womit der Akku laut Apple innerhalb von etwa 30 Minuten auf bis zu 50 % geladen werden kann.

Ausgeliefert wird das iPad mini mit iPadOS 27 und der aktuellen Generation von Apple Intelligence. Zu den Neuerungen gehören erweiterte Funktionen für die Bildbearbeitung, lokale KI-Anwendungen und Verbesserungen beim Multitasking. Mit iPadOS 27.2 soll zudem die erweiterte Nutzung eines externen Displays möglich werden. Wie schon beim Vorgänger werden sowohl der Apple Pencil Pro als auch der Apple Pencil mit USB-C unterstützt.

Das neue iPad mini wird in den beiden Farben Mitternacht und Polarstern angeboten. Bei der Speicherausstattung stehen weiterhin 128, 256 und 512 GB zur Auswahl. Die günstigste WLAN-Variante mit 128 GB kostet 749 Euro, die entsprechende Cellular-Version 919 Euro. Mit 256 GB Speicher steigen die Preise auf 879 bzw. 1.049 Euro. Für das technisch umfangreicher ausgestattete 512-GB-Modell verlangt Apple 1.129 Euro mit WLAN und 1.299 Euro mit zusätzlichem Mobilfunkmodem.

Das optionale Nanotexturglas ist ausschließlich für die Modelle mit 256 und 512 GB verfügbar und kostet jeweils 130 Euro Aufpreis. Damit reicht die Preisspanne bis 1.429 Euro für die Cellular-Variante mit 512 GB und Nanotexturglas. Gegenüber dem zuletzt für 679 Euro angebotenen iPad mini mit A17 Pro verteuert sich das Basismodell um 70 Euro. Verglichen mit dessen ursprünglichem Einführungspreis von 599 Euro im Oktober 2024 beträgt der Aufschlag sogar 150 Euro.

Vorbestellungen nimmt Apple ab dem 28. Oktober 2026 entgegen. Der Verkaufsstart ist für den 6. November vorgesehen. Ergänzend bietet Apple ein überarbeitetes Smart Folio für 89 Euro sowie den Apple Pencil mit USB-C für 89 Euro und den Apple Pencil Pro für 149 Euro an.