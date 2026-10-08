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Amazon zieht der etablierten Fire-Tablet-Familie den Stecker. Das bedeutet aber keineswegs das Ende für Amazon-Tablets: Stattdessen kommen die neuen Alexa Tablets, die sich gravierend von den alten Fire-Tablets unterscheiden.

Das bezieht sich gleich auf mehrere Ebenen: Beim Betriebssystem wechselt Amazon tatsächlich von Fire OS auf Android und ermöglicht so auch den Zugriff auf das App-Angebot des Google Play Stores. Anstelle von Kunststoffgehäusen gibt es konsequent Aluminium-Unibody-Gehäuse. Und auch bei der Performance sollen die Alexa-Tablets einen großen Sprung nach vorn machen.

Amazon hatte uns zum Presse-Event nach Berlin eingeladen. Wir konnten uns so kurz vor Launch bereits einen ersten, eigenen Eindruck machen und eigenes Bildmaterial einfangen.

Alexa Tablet 12 Pro: Mehr als ein Unterhaltungsgerät

Das Top-Modell Alexa Tablet 12 Pro ist auch für den produktiven Einsatz gedacht und erhält dafür ein 3:2-Display, das es wahlweise auch matt gibt und für das eine passende Tastatur und ein Stylus erhältlich sind. Das bisher fortschrittlichste Amazon-Tablet ist 6,5 mm schlank und macht dabei mit seinem Aluminium-Unibody-Gehäuse einen hochwertigen Eindruck.

Sein 280-PPI-Display erreicht eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das 3:2-Format erinnert an Microsofts Surface-Tablets und ist gerade für die produktive Nutzung und fürs Lesen gut geeignet. In der Nanomatte-Variante reduziert präzisionsgeätzte Blendschutztechnologie Reflexionen deutlich. Dabei wird ein Photolithografie-Verfahren genutzt, das gemeinsam mit Corning entwickelt wurde. Die Oberfläche wird anders als bei Konkurrenzlösungen nicht sandgestrahlt, sondern man ätzt eine Textur auf Subpixel-Ebene ins Glas und sorgt so für eine gleichmäßige Lichtstreuung. Das Display soll so bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen bestmöglich lesbar sein. Alternativ ist auch ein spiegelndes Standard-Display verfügbar.

Im Inneren des Alexa Tablet 12 Pro werkelt ein in 4 nm gefertigter 8-Kern-Chip von MediaTek, dem je nach Variante 8 oder 16 GB an RAM zur Seite stehen. Laut Amazon konnte die Prozessorleistung gegenüber den bisher schnellsten hauseigenen Tablets fast verdreifacht, die GPU-Leistung sogar verneunfacht werden. Zur Ausstattung gehören vier Dolby-Atmos-Lautsprecher und Wi-Fi 6E. Die Akkulaufzeit soll bei Videowiedergabe bis zu 16 Stunden erreichen. Auch das ist laut Amazon ein Rekordwert für ein Amazon-Tablet. Im Lese-Modus steigt die Laufzeit sogar auf 20 Stunden. Dieser Modus lässt außerdem Benachrichtigungen verstummen und reduziert den Blaulichtanteil. Dabei können verschiedene Displaydesigns genutzt werden.

Alexa+ wurde tief in die Alexa-Tablets integriert. Sie kann jederzeit über das gesprochene "Alexa" oder das getippte "Alexa fragen" aufgerufen werden. Das Alexa-Erlebnis ist nach Anmeldung dabei so personalisiert wie auch auf anderen Geräten. Mit der neuen Bildschirmanalyse-Funktion kann Alexa den Displayinhalt begutachten und kontextbezogene Hilfe liefern. So soll es möglich sein, dass Alexa einen angezeigten Spielplan des Lieblingsvereins wahrnimmt, die Termine in den Kalender einträgt und direkt auch auf Terminkonflikte hinweist. Diese Bildschirmanalyse-Funktion kann je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

Das Pro Keyboard haftet einfach magnetisch am Alexa Tablet 12 Pro. Die Verbindung wird über kleine Pogo-Pins hergestellt, eine Bluetooth-Kopplung ist deshalb nicht nötig. Der Pro Pen bietet 4.096 Druckstufen, Neigungserkennung, eine magnetische Halterung auf der Oberkante des Tablets und kabelloses Laden. Auf dem Nanomatte-Display soll das Schreibgefühl durch die Reibung an Papier erinnern.

Alexa Tablet 11 und Alexa Tablet 8: Kleiner und günstiger

Die beiden kleineren Modelle Alexa Tablet 11 und Alexa Tablet 8 sind mit ihren 16:10-Displays mehr als Unterhaltungsgeräte ausgelegt. Das 11-Zoll-Modell kann ein 2,5-K-Display und 90 Hz Bildwiederholrate vorweisen. Amazon verbaut einen 8-Kern-Prozessor, 8 GB RAM und 64 GB Speicher. Für den Sound sind bei diesem Modell zwei Dolby-Atmos-Lautsprecher zuständig. Der Akku soll für 15 Stunden Videowiedergabe ausreichen.

Als kompaktestes Modell der Serie geht das Alexa Tablet 8 mit 8,7-Zoll-Display an den Start. Als 7,95 g dünnes und 329 g leichtes Tablet ist es auch gut für unterwegs geeignet. Amazon verbaut ebenfalls einen 8-Kern-Prozessor, reduziert den RAM aber auf 4 GB. Der interne Speicher ist 64 GB groß. Die Akkulaufzeit wird mit 14 Stunden angegeben. Die beiden kleineren Tablets gibt es anders als das Alexa Tablet 12 Pro auch in bunten Farbvarianten.

Amazon Kids Tablets: Neue Tablets auch für die Jüngsten

Noch bunter geht es naturgemäß bei den Amazon Kids Tablets zu. Die kombinieren praktisch ein Amazon Tablet 11 oder 8 mit einer kindgerechten Hülle. Für Vorschulkinder gibt es dabei besonders dicke und robuste Schutzhüllen mit Motiven wie Barbie oder Paw Patrol. Für etwas ältere Kinder im Grundschulalter setzt Amazon hingegen schlankere Hüllen in verschiedenen Designs ein. Beide Varianten haben einen integrierten Ständer. Die Schutzhüllen können auch abgenommen werden.

Eltern haben über das Eltern-Dashboard die Kontrolle über Bildschirmzeit und digitale Inhalte - und zwar sowohl auf dem Tablet, als auch über eine Smartphone-App. Regulär sollen nur kuratierte Apps auf den Kids-Tablets laufen. Es steht Eltern aber frei, über Google Play auch andere Apps eigener Wahl zuzulassen.

Verfügbarkeit und Preise

Die Alexa Tablets und die Amazon Kids Tablets können ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll am 19. Oktober beginnen. Für das Amazon Alexa Tablet 12 Pro in Graphit starten die Preise ab 499,99 Euro, die matte Variante kostet mindestens 559,99 Euro. Das Amazon Alexa Tablet 11 wird es ab 29,99 Euro in Graphit, Amethyst und Matchagrün, das Amazon Alexa Tablet 8 ab 229,99 Euro in Graphit, Rosa und Blaugrün. Als Zubehör werden die Alexa Tablet Pro-Tastatur für 139,99 Euro, der Alexa Tablet Pro-Eingabestift für 84,99 Euro und verschiedene Schutzhüllen angeboten.

Das Amazon Kids Tablet 8 gibt es ab 229,99 Euro, das Amazon Kids Tablet 11 ab 329,99 Euro. Ein Jahr Amazon Kids+ ist hierbei jeweils im Preis inbegriffen.