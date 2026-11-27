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Kurz vor dem Start von Grand Theft Auto VI sind die Konsolenverkäufe für die aktuellen Geräte von Sony und Microsoft in den USA deutlich angestiegen. In der Woche bis zum 14. November und damit pünktlich zum Release von GTA 6 wurden laut dem Marktforschungsinstitut Circana mehr als 2,4-mal so viele Sony PlayStation 5 verkauft wie in derselben Woche des Vorjahres. Bei der Microsoft Xbox Series X und Series S lag der Absatz mehr als 2,3-mal so hoch.

Circana-Analyst Mat Piscatella führt den Anstieg auf die Erwartung des Spiels zurück, das am 19. November für die beiden Konsolenfamilien erschien und am Ende die Erwartungen mit Bestnoten bestätigte und für neue Umsatzrekorde sorgte. Während der Launchwoche könnte der Absatz noch einmal gestiegen sein, sofern überhaupt noch Exemplare auf Lager waren, denn die Bestände sind inzwischen ziemlich leergeräumt. Die Zahlen entsprechen einem Plus von mehr als 140 % bei der PlayStation 5 und mehr als 130 % bei der Xbox Series X|S, wobei absolute Stückzahlen leider nicht genannt werden. Die PlayStation 5 Pro machte weniger als 10 % der verkauften PS5-Konsolen aus.

Auch Nintendo konnte zulegen. Die Nintendo Switch 2 verkaufte sich in derselben US-Woche mehr als 40 % häufiger als ein Jahr zuvor. Auch dazu dürfte ein wichtiger Release beigetragen haben, denn zu diesem Zeitpunkt war die Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erst wenige Tage erhältlich. Bereits Ende Oktober habe die Zelda-40th-Anniversary-Edition der Switch 2 zum bislang höchsten US-Hardwareumsatz der Konsole in einer Woche des Jahres 2026 beigetragen. Der Titel verkaufte sich innerhalb der ersten vier Tage über 5,2 Millionen Mal.

Wichtig dabei: Die Circana-Auswertung beschränkt sich ausschließlich auf den US-Markt. Entsprechende Verkaufszahlen für Deutschland oder Europa liegen für den Vergleichszeitraum nicht vor. Die dürften aber mit Sicherheit von den jeweiligen Konsolenherstellern mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen enthüllt werden.