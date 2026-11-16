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Microsoft höchstselbst hat in seinem digitalen Xbox-Magazin (via Tom Warren, The Verge) das Project Helix etwas näher beschrieben. Mit Project Helix arbeitet Microsoft an der nächsten Xbox-Generation, die die bisherigen Grenzen zwischen Konsole und PC weiter aufheben soll. In einem Interview mit dem offiziellen Xbox-Magazin erläutert Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox, welche Ziele Microsoft bei der Entwicklung verfolgt. Dabei stellt Ronald klar, dass Project Helix trotz der geplanten Unterstützung von PC-Spielen weiterhin in erster Linie eine Spielekonsole bleiben soll. Microsoft will demnach keinen gewöhnlichen Gaming-PC entwickeln, auf dem zusätzlich Xbox-Spiele laufen, sondern eine Konsole, die auch PC-Spiele ausführen kann.

„Helix is designed to be a console that is also capable of playing games from your PC. It is not a PC that can also play console games“, erklärt Ronald. Diese Unterscheidung ist für die Ausrichtung der neuen Plattform entscheidend. Microsoft möchte den Bedienkomfort einer klassischen Konsole mit der Flexibilität eines PCs verbinden. Spiele sollen möglichst unmittelbar gestartet werden können, ohne dass sich Nutzer mit Betriebssystemupdates, Treibern oder umfangreichen Konfigurationen beschäftigen müssen.

Gleichzeitig soll Project Helix erfahrenen Spielern weiterhin die Möglichkeit bieten, Einstellungen und Leistungsoptionen umfangreich anzupassen. Die Bedienung soll dabei intuitiv bleiben und den direkten Zugriff auf die eigene Spielebibliothek ermöglichen.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Erfahrungen mit dem gemeinsam mit ASUS entwickelten ROG Xbox Ally (Test). Der Handheld verbindet bereits PC-Spiele mit einer stärker auf die Konsolenbedienung ausgelegten Benutzeroberfläche. Insbesondere die Zusammenführung von PC- und Xbox-Spielebibliotheken sowie die Anpassung der Bedienoberfläche an unterschiedliche Geräteklassen liefern Microsoft Erkenntnisse für Project Helix. Ronald bezeichnet den ROG Xbox Ally ausdrücklich als Vorläufer der kommenden Xbox-Generation. Die Rückmeldungen der Nutzer hätten bereits Einfluss auf die weitere Entwicklung genommen.

Neben der Plattformstrategie soll Project Helix auch technische Neuerungen mitbringen. Als einen Schwerpunkt nennt Ronald das Neural Rendering, mit dem sich die Grafikqualität steigern lassen soll, ohne die Anforderungen an Rechenleistung und Speicher im gleichen Maße erhöhen zu müssen. Angesichts steigender Komponentenpreise sieht Microsoft darin eine Möglichkeit, neue technische Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig die Kosten einer Spielekonsole in einem bezahlbaren Rahmen zu halten. Ronald erwartet in diesem Bereich für die kommenden drei bis fünf Jahre erhebliche Fortschritte.

Darüber hinaus soll Project Helix die Spielebibliotheken aus vier bisherigen Xbox-Generationen berücksichtigen und die Grenzen zwischen unterschiedlichen Geräten weiter reduzieren. Spieler sollen ihre Titel und Spielfortschritte möglichst nahtlos zwischen Konsole, PC und mobilen Geräten nutzen können. Konkrete Angaben zur Hardware macht Microsoft in dem Interview allerdings nicht. Details zu CPU, GPU, Speicherarchitektur oder der technischen Umsetzung der PC-Kompatibilität bleiben ebenso offen wie ein möglicher Veröffentlichungstermin und der Preis.